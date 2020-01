Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les zadistes veulent construire

Notre-Dame-des-Landes, France

Alors que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes s'apprêtent à fêter le deuxième anniversaire de l'abandon du projet d'aéroport, certains d'entre eux ont déposé mercredi 10 permis de construire sur les communes de Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes et Grandchamps-des-Fontaines. Ils souhaitent pouvoir reconstruire des bâtiments démolis dans le cadre du projet d'aéroport et en construire d'autres liés à leur activité agricole.

Le problème c'est que le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (le PLUI) adopté récemment par la Communauté de communes Erdre et Gesvres restreint les constructions sur cette zone de bocage et il interdit les bâtis précaires comme les cabanes ou les yourtes ainsi que les structures d'habitat partagé et les activités d'artisanat. Or, les zadistes veulent les sauvegarder et continuer à les occuper, ils estiment que tout cela est le fruit de leur lutte et ne peut pas être remis en cause.