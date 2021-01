Sur le campus de Chambéry, les étudiants attendent sans trop d'espoir de retourner sur les bancs de la fac

Sur le campus du Bourget-du-Lac de l'Université Savoie Mont-Blanc, les quelques étudiants présents sont là pour récupérer leur panier repas à emporter, assister à leur unique cours en présentiel, ou réviser à la bibliothèque.

Anaïs et Léa sont en première année de licence d'histoire. "On est là pour passer nos examens, et c'est l'une des premières fois où l'on vient sur le campus... On nous a annoncé des cours en présentiel au second semestre, _mais ça s'annonce plus à distance qu'autre chose._.." Les jeunes filles n'ont pas encore décroché mais la motivation baisse : "Déjà qu'à la fac il faut travailler en autonomie, alors là avec le distanciel, les bugs de wifi... C'est une catastrophe et on a tendance à tout faire au dernier moment", confie Anaïs.

Et même les cours en distanciel cafouillent...

De son côté, Martin est en troisième année de la licence sportive STAPS. "Même en distanciel, certains cours sont annulés au dernier moment. Ce matin, j'ai appris à 9h35 que mon cours de 10h n'aurait pas lieu. _On apprend à vivre au jour le jour..._"

Et pour ceux qui auraient quelques cours en présentiel, c'est parfois plus embêtant qu'autre chose : "J'ai un seul cours en présentiel par semaine, du coup je suis obligé de rester dans mon petit appartement...", raconte Arthur en licence Sciences et génie du matériau.

Même son de cloche du côté des profs

Il n'y a pas que pour les étudiants que cette "fausse rentrée" est compliquée. Christophe Gauchon enseigne la géographie et a du mal à créer du lien avec ses élèves. "On ne les connaissait pas les première et deuxième années avant la rentrée donc c'est forcément difficile. Avec les Master qu'on connait c'est un peu plus facile, on arrive à avoir des échanges individuels. Mais avec les promotions qu'on ne connait pas, on n'a pas eu l'occasion de bien travailler ensemble", détaille le professeur.

L'Université Savoie Mont Blanc réfléchit à organiser des cours par petits groupes d'étudiants prioritaires. Mais difficile de dire quand ce sera mis en place pour le moment.