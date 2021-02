Sur le campus universitaire du Bourget-du-Lac, le repas à un euro est une "bouffée d'oxygène"

Depuis la fin du mois de janvier, tous les étudiants peuvent profiter de la formule un repas à un euro mise en place par le gouvernement pour lutter contre la précarité étudiante. Jusqu'à maintenant, seul les boursiers pouvaient en bénéficier.

Une file d'attente permanente devant la cafétéria

Sur le campus de l'université Savoie Mont-Blanc au Bourget-du-Lac, 500 étudiants en moyenne chaque jour viennent à la cafétéria pour venir chercher ces repas à très petits prix. Une fil d'attente d'une trentaine de personnes se forme d'ailleurs dès l'ouverture du restaurant, vers 11h30.

La file d'attente devant l'entrée de la cafétéria © Radio France - Luc Chemla

Grâce à cette formule on peut garder un budget, faire des extras et s'acheter pourquoi pas des vêtements"

Des affiches sur la formule à un euro sont collées sur les fenêtres de la cafétéria © Radio France - Luc Chemla

A l'intérieur, deux possibilités : le rayon sandwichs, paninis, hamburgers... ou celui des plats chauds cuisinés ou pizzas. Julien, étudiant en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, en sort justement avec deux boîtes dans les mains. "Je ne sais pas trop ce que c'est, une sorte de plat de blé à la sauce tomate, mais ça a l'air pas mal. Cela permet surtout de manger équilibrer et d'avoir une alimentation saine."

La rayon des plats cuisinés à la cafétéria du campus du Bourget © Radio France - Luc Chemla

Pour tous, cette formule à un euro le repas, ou plutôt deux euros les deux repas chaque jour, est "une bouffée d'oxygène" car elle permet d'économiser et "souffler financièrement". "Pouvoir manger à un euro tous les jours, toute la semaine... on le ressent à la fin du mois. _On peut mettre de côté_." Un autre étudiant de 19 ans explique qu'il peut ainsi "garder un budget pour les études, faire deux trois extras et acheter pourquoi pas des vêtements".

"Il n'y a pas que les boursiers qui galèrent"

A l'intérieur de la cafétéria, sont présents majoritairement des étudiants boursiers. Cependant, on trouve quand même quelques jeunes qui ne le sont pas, comme Hugo, 20 ans, en DUT multimédia et internet. Pour deux euros il a acheté deux sandwichs, un bouteille d'eau et une compote. Son déjeuner et dîner. "Cela fera l'affaire. Ca évite de faire les courses car c'est cher." Un coup de pouce bienvenu vu la situation. "Ce n'est pas parce qu'on est pas boursier que l'on n'a pas de difficulté avec l'argent. Tout le monde galère. _Ca rassure parce qu'on se dit qu'on veut bien nous aider_."

La perte d'un job étudiant et le début des ennuis

De plus en plus de non boursiers sont dans le besoin constate Bénédicte Corvaisier, la directrice des Crous de Savoie et Haute-Savoie. "On a en effet des publics non boursiers, notamment des internationaux en séjour d'étude qui avaient l'habitude de financer leurs études avec des jobs étudiants et n'en ont plus. Mais il y a aussi des Français dont les revenus de la famille ont baissé ou qui ont eux aussi perdu leur job étudiant."

C'est justement le cas d'Hugo. "Je faisais beaucoup de baby sitting et maintenant je ne peux plus en faire alors c'est problématique car _plus d'argent ne rentre__." C_ette aide le motive également à sortir de sa chambre d'étudiant et voir ainsi enfin un peu de monde.