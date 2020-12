Vacances au ski : sur les domaines skiables fermés, ce sera à vos risques et périls

L'Etat contraint les stations à fermer les remontées mécaniques pendant les vacances de Noël, pour limiter le nombre de vacanciers et la circulation du COVID19. Mais c'est aux maires des stations de prendre des arrêtés de fermeture des domaines skiables, pour éviter tout recours juridique en cas d'accident. Traduisez : Si vous empruntez une piste, même damée, du domaine skiable fermé, votre sécurité n'est pas assurée, c'est à vos risques et périls.

Le préfet de Savoie a demandé à chaque maire de station de prendre un arrêté pour définir les activités et les zones qui seront sécurisées pour le ski nordique, la luge, la randonnée en raquettes et même, dans de nombreuses stations, pour quelques pistes destinées au ski de randonnée qui connait un véritable engouement.

Aux vacanciers de se renseigner sur les zones sécurisées

"On va sécuriser certaines parties du domaines skiable pour que tout le monde puisse s'initier, pratiquer, explique Alexandre Maulin qui exploite le domaine des Sybelles en Maurienne et préside le Syndicat des exploitants de domaines skiables. Après, le reste de la montagne sera soit en accès libre à ses risques et périls, soit fermé parce qu'on va aussi avoir besoin de travailler et pour éviter que des randonneurs se retrouvent face à une dameuse".

Autant dire que les règles changent totalement pour les habitués et qu'il va falloir bien se renseigner auprès des offices du tourisme, des écoles de ski, des guides.

L'autre message de ces vacances c'est : ne partez pas en ski de randonnée si vous êtes débutant, il faut savoir lire la pente, l'orientation, le manteau neigeux et avoir un équipement adapté. Le mieux c'est de sortir avec un moniteur ou un guide.

Si vous êtes accidenté en-dehors des zones sécurisées, évidemment les secours viendront toujours vous cherchez que vous soyez sur le domaines ou en dehors. "Mais sur le domaine, ne comptez pas sur l'arrivée des pisteurs secouristes avec leur barquette en trois minutes ", souligne le préfet de Savoie Pascal Belot. Parce que même si les équipes sont présentes pour l'entretien minimum du domaine, elles sont réduites.