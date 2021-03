Sur le front de la Covid : l'abbé Maxence Leblond, prêtre-soignant

Lors des deux confinements, le Père Maxence Leblond a quitté le col romain et sa tenue cléricale pour reprendre l'habit d'infirmier et venir en aide aux personnels de l'hôpital public. Quand son ministère ne se limite pas qu'à sa paroisse. Portrait.

Il y a un an, en mars 2020, la France est touchée de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Entre incertitudes et craintes, la totalité de la population est confinée et découvre au jour le jour l'étendue de cette crise sanitaire. Le milieu médical est en première ligne et les Français reconnaissants l'applaudissent tous les soirs à 20 heures.

Nombreux sont ceux qui souhaitent prêter main-forte à leur niveau. Certains reprennent le chemin des hôpitaux comme le Père Maxence Leblond, ancien infirmier et désormais homme d'Église.

Diacre puis prêtre depuis le 21 juin 2020 dans le diocèse de Cambrai, l'abbé Maxence Leblond nous parle de son retour à l'hôpital.

Pour moi, ce n'est pas du tout une question de courage. C'est une question de conscience professionnelle de soignants.

à lire aussi Un prêtre de Cambrai, ancien infirmier, a remis sa blouse blanche pour participer à la lutte contre la Covid

Revenir à l'hôpital, une évidence

Jeune prêtre de 30 ans, le Père Maxence Leblond avait pris une disponibilité au CHUR de Lille, il y a cinq ans, pour rentrer au séminaire. Avec le premier confinement en mars 2020, les activités paroissiales sont au ralenti et Maxence Leblond, encore diacre, décide avec l'accord de son évêque d'aider à la lutte contre la Covid-19.

Le Père Maxence Leblond dans l'Ehpad de l'hôpital de Péronne dans la Somme © Maxppp - La Voix du Nord

Se mettre à la disposition de l'hôpital

Lors de la première vague, l'Ordre National des Infirmiers fait le recensement des professionnels de santé disponibles et susceptibles d'apporter leur aide. Le jeune diacre s'inscrit ainsi sur la plateforme de la réserve sanitaire.

De l'habit ecclésiastique à la tenue médicale

Début avril, Maxence Leblanc renoue, à temps plein, avec le milieu médical dans le service Covid de l'hôpital Calmette au CHUR de Lille. À la fin de ce même mois, il intègre l'équipe mobile de dépistage du personnel. Le Père Maxence Leblond y restera jusqu'à la fin août.

Lors du second confinement, à l'automne 2020, Maxence Leblond est devenu entre-temps prêtre et a la charge d'une paroisse. Il décide malgré tout de se rendre disponible auprès de la réserve sanitaire et occupe un poste à mi-temps dans l'Ehpad de l'hôpital de Péronne (Somme).

J'ai plutôt renforcé [l'équipe de l'Ehpad] sur la base d'un mi-temps, sachant qu'en fait, sur plusieurs semaines, le mi-temps s'est transformé un peu en 80%.

Plus que du courage

Pour le jeune abbé, cette décision n'est pas courageuse et va de soi. Il est disponible et a la possibilité d'aller aider. Une évidence qui se traduit par un fort sentiment de conscience professionnelle de soignant.

Si je dis non, comment je vais me regarder devant la glace le matin alors que j'ai la possibilité d'aller aider les collègues.

Sa seule crainte est d'avoir oublié les protocoles de soins après avoir quitté son ancien poste au bloc opératoire, il y a cinq ans. Il passe alors le week-end le nez dans ses livres. Le jour J, il intègre l'équipe de nuit qui le prend sous son aile.

Deux vocations, une même mission

Fonctionnaire en disponibilité, Maxence Leblond est tenu à la neutralité et lors de ces retours à l'hôpital, ni les patients du service Covid, ni les résidents de l'Ehpad ne savent qu'il est prêtre.

Le Père Maxence dans le cathédrale de Cambrai à la veille de son ordination en juin 2020 © Maxppp - La Voix du Nord

Pas de dualité dans ses deux fonctions

Le Père Maxence Leblond ne souhaite pas opposer ses fonctions de prêtre et d'infirmier qui sont pour lui un même ministère qui s'exprime de manière différente.

Mon sacerdoce, je l'ai vécu au niveau de la paroisse et je l'ai vécu aussi dans ma présence comme infirmier auprès des malades.

à lire aussi L'aumônier du CHU de Besançon au chevet des malades du Covid

Son expérience ecclésiastique

Il est certain que son expérience d'homme d'Église l'aide dans la prise en charge des malades. Son ministère l'a aidé à être plus à l'écoute, à centrer son travail sur l'humain.

Je pense que le ministère m'a aidé en termes de qualité de présence, de qualité d'écoute.

Mais le Père Maxence Leblond reconnaît qu'il n'est pas toujours évident d'approfondir les relations avec les patients en raison des cadences et de la charge du travail.

Une nouvelle vision de la vie et de son ministère

Cette reprise d'activité lui a permis d'en sortir grandi spirituellement et humainement.

Sa vocation comme une évidence

Le Père Maxence Leblond vit les relations avec les malades de manière très spirituelle. Pour lui, ces rencontres sont pleines d'amour, de compassion et de considération pour la personne. Il voit symboliquement dans chaque patient la souffrance du Christ pendant le Chemin de Croix.

C'est un beau chemin spirituel à vivre et ça m'a vraiment nourri.

Cette expérience l'a conforté dans son choix de donner et d'être au service de l'autre.

Un enrichissement humain

Même si par certains aspects, cette expérience l'a confronté à des situations difficiles, le Père Maxence Leblond retient la richesse des échanges et les bienfaits professionnels.

Dans une relation, l'enrichissement est toujours mutuel. Moi, j'ai beaucoup reçu de mes collègues dans les échanges qu'on a pu avoir.

Avec les patients, il partage parfois leurs expériences difficiles qui lui permet de prendre conscience de certaines réalités auxquelles il n'est pas toujours confronté au quotidien.

Prêt à repartir ?

Comme pour la première et la deuxième vague, il est évident pour lui qu'il retournera au service des malades si le besoin s'en fait sentir sans pour autant déroger à ses obligations paroissiales.