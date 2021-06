Sur le Larzac, incompréhensions autour des accusations d’attaques de vautours

Depuis 30 ans, les agriculteurs des Causses de l’Aveyron sont habitués à vivre avec les vautours. Certains les nourrissent via des placettes où ils disposent leurs animaux morts. Rencontre avec une éleveuse qui ne comprend pas la défiance et les accusations relayées contre le rapace.

Depuis quelques semaines, les tensions ne cessent d’augmenter dans l’Aveyron autour de la présence des vautours. Il y a une quinzaine de jours, les agriculteurs manifestaient pour demander des indemnisations et la régulation du rapace. En cause, l’attaque d’une jument vivante sur le Lévezou. Depuis, il y a eu d’autres témoignages de ce type, notamment en Aubrac, où les vautours ne sont pas présents depuis très longtemps.

Des récits que réfute totalement la LPO, la ligue de protection des oiseaux, qui œuvre depuis 30 ans à la réintroduction de l’animal. Pour ses défenseurs, c’est un nécrophage qui n’est pas "équipé" pour tuer un autre animal.

Une centaine de placettes pour nourrir les vautours

Certains éleveurs du Larzac vont dans le même sens. Notamment ceux qui ont des "placettes". Ce sont des endroits où ils déposent leurs animaux morts pour nourrir les vautours. Et pour eux, il n’y a pas de problème.

Chantal a un troupeau de 300 brebis sur la commune de Millau. Sa ferme est plantée sur le Larzac, nichée devant de grands pics rocheux blancs. Et avant la traite, Chantal regarde un vautour. "J’ai dans l’idée qu’il va se coucher", dit-elle en fixant les pins au loin. Depuis 40 ans, elle veille sur un troupeau de 300 brebis. "On travaille en bio pour une coopérative", dit-elle. Depuis 10 ans, aussi, elle nourrit les vautours du causse via une placette créée dans un coin de l’exploitation. "C'est un endroit de la ferme où on dépose les cadavres de nos brebis mortes. Nous, on n’appelle pas l’équarissage. Parfois, dans les trois minutes qui suivent, les vautours reviennent et ils mangent le cadavre." La peur de ses collègues, elle a du mal à la comprendre, même s’il sait qu’un vautour, avec ses grandes ailes, qui se jette sur un animal, peut impressionner. "Tant que je n'aurai pas vu de mes yeux vu des vautours attaquer une bête vivante, je n'aurai pas à le croire. Je passe avec le troupeau devant la placette. Il y a parfois les vautours qui sont là. Mes brebis les regardent. Puis tout le monde passe."

"Une curée peut être spectaculaire. Nous, on a l'habitude."

Alors, elle ne comprend pas bien les tensions actuelles. "J'ai entendu des réflexions d’éleveurs notamment dans l'Aubrac. Des régions qui ne voient pas le vautour, ils sont horrifiés de voir ces bêtes, évidemment. Une curée cela peut être spectaculaire. C'est impressionnant. Les oiseaux qui descendent sur une bête morte, ils sont énormes. Nous, on les entend. L'autre jour, ils ont fait demi-tour sur le hangar et on entendait le vent dans leurs plumes, comme un ventilateur. Puis on les a vu tomber comme des pierres sur la placette. Nous, on en a l'habitude, c'est très usuel et ça ne nous impressionne pas. J'ai jamais eu la crainte des vautours."

Le vautour est un nécrophage

Chantal insiste : il n'y a pas de problème avec les vautours. "Autant j'ai peur du loup. Nous avons conscience qu’ils attaquent les troupeaux, qu’un jour on pourrait retrouver le troupeau décimé. Mais le vautour, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Pour nous, c'est un nécrophage. Il n'est pas équipé pour tuer. On n'en a aucune expérience négative."

Sur les causses ont compte une centaine de placettes pour nourrir les vautours. Mais visiblement, la tension est palpable sur le terrain. Des menaces auraient été proférées contre la LPO.