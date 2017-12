Strasbourg, France

Une petite foule se masse autour du chalet du Refugee Food Festival, au sein du village du Partage du marché de Noël de Strasbourg. Il faut dire que l'odeur est alléchante. C'est Hussam Khodary qui est aux fourneaux : "On a préparé des choses fantastiques ! Des brochettes, du flan syrien, de la soupe aux lentilles", s'exclame-t'il. Cela fait trois ans que ce chef cuistot, réfugié syrien est à Strasbourg. Mezze, pâtisseries orientales, houmous... Il a concocté tous ces petits plats familiaux avec amour. Et ça marche : Méryl, une passante, se régale : "C'est super bon, et l'idée d'amener des réfugiés à faire ce qu'ils aiment, c'est super aussi !"

On oublie parfois que ce sont des personnes comme vous et moi, que cela pourrait nous arriver." - Marine Mandrila, coordinatrice du Refugee Food Festival à Strasbourg

Il s'agit aussi de montrer que les réfugiés sont des personnes comme les autres, pour Marine Mandrila, coordinatrice du Refugee Food Festival à Strasbourg : "Toutes les images de l'arrivée de personnes réfugiées en France sont négatives, misérabilistes, et anxiogènes. On oublie parfois que ce sont des personnes comme vous et moi, que cela pourrait nous arriver. Et on pense aussi que c'est par le travail qu'une insertion dans son pays d'accueil est réussie".

Une insertion qui fonctionne, selon Kamilia Lahrichi, du Haut commissariat aux réfugiés : "Après la première édition parisienne, tous les chefs réfugiés ont trouvé un travail dans le domaine de la cuisine, que ce soit temporaire ou permanent. L'idée c'est de mettre en valeur leurs compétences et leurs savoir-faire, afin de créer une connexion avec les restaurateurs, et de montrer qu'ils ont la capacité de travailler et de s'intégrer."

Un projet de food truck

Travailler, Hussam en a bien besoin. Tout en retournant ses brochettes, il raconte ses déboires depuis qu'il est arrivé : "C'est très compliqué. L'année dernière, j'ai travaillé quatre mois sur l'île de la Réunion ! Mais ça n'allait pas. Et là, je suis dans une période de construction de mon projet." Son projet, c'est un food truck qui vendrait à Strasbourg ses délicieux mezze syriens. Houssam a bon espoir de l'ouvrir l'année prochaine.

D'ici là, vous pouvez goûter sa cuisine ce mardi 19 décembre, place Kléber, au village du Partage.Ensuite ce sera au tour d'un chef afghan les 20 et 21 décembre, et d'un chef tibétain les 22, 23 et 24 décembre.