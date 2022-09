Sur le marché solidaire de Dieulefit, on paye ce que l'on peut

La solidarité est devenu le maître mot sur le marché de Dieulefit dans la Drôme établi sous l'ancien lavoir de la commune. Pour permettre à tous d'avoir accès à des produits locaux et de qualité, un système de prix adaptatif est mis en place. Le prix "juste", autrement dit le prix du producteur, le prix "accessible" soit 65% du prix juste et le prix "solidaire" qui atteint 125% du prix juste.

Comment ça marche ?

En arrivant à l'entrée du marché, le client doit choisir dans une petite panière, une bille de couleur. Bille bleue pour le prix accessible, bille blanche pour le prix juste et bille rouge pour le prix solidaire. Il est ensuite possible de faire son marché. Sur les étals, du miel, du fromage, des œufs, de la viande, des fruits et des légumes de saison produits et cultivés localement.

Le marché solidaire de Dieulefit; des billes de couleurs en fonction de ses revenus. © Radio France - Erwan Chassin

Si le client opte pour un pot de miel de 175 grammes par exemple, trois prix lui seront proposés : le prix le plus bas, accessible, à 1,75 euro le prix juste à 2,70 euros, et le prix solidaire à 3,38 euros. Lors de l'arrivée en caisse, le client est accueilli par les producteurs eux-mêmes et paie le prix correspondant sans justifier ses revenus." Et les clients jouent le jeu. Néanmoins, à Dieulefit, plus de personnes ont recours au prix accessible. Par conséquent, le marché est en léger déficit.

Le marché solidaire de Dieulefit © Radio France - Erwan Chassin

L'objectif au-delà de vouloir démocratiser au maximum le système solidaire, à terme c'est aussi de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation "plus juste pour les clients, les producteurs et plus vertueux pour la planète".