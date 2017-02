Sur le marché à Vandoeuvre-les-Nancy : La courgette flambe, préférez les poireaux

Vous l'avez peut être constaté sur les étals des marchés : les prix de certains légumes ont flambé ces dernières semaines. Notamment les salades, les courgettes, les aubergines et autres poivrons, en provenance d'Espagne, frappée cette année par la pluie et la vague de froid.

Quel est le point commun entre une courgette, une aubergine et un poivron ? Ce ne sont pas des légumes qui poussent en France au mois de février. En cette saison, ils sont donc en grande partie importés d'Espagne, où ils sont produits sous serre ou en plein air. Mais cette année, des pluies diluviennes fin décembre et la vague de froid du mois de janvier ont durement frappé le pays. Résultat, la production et les exportations ont chuté de 30%, et les prix, eux se sont envolés. La courgette, par exemple, peut être jusqu'à quatre ou cinq fois plus chère.

Un euro la courgette au lieu de 20 centimes

"Les clients s'en rendent compte à la caisse : ils vont payer, à l'unité, une courgette à un euro au lieu de 20 centimes ! C'est hors de prix", soupire un vendeur, au marché de Vandoeuvre-lès-Nancy. Du coup, ils sont nombreux à mettre en valeur leurs clémentines, leurs oranges et autres fruits du Maghreb, qui n'a pas souffert de la vague de froid, pour compenser les pertes sur les légumes espagnols. Il faut dire que ça refroidit les ardeurs des clients, comme Brigitte : "Avec les prix de l'aubergine ou de la courgette, pas question de faire une ratatouille en hiver !"

Pas de ratatouille en hiver

Il y en a un qui lève les yeux au ciel quand on lui parle de ratatouille, c'est Yann, producteur local : "Les gens veulent tout manger, tout le temps, soupire t'il. Forcément, à la télé, dans les émissions de cuisine, on leur montre de la ratatouille au mois de décembre ! Après, chacun fait comme il veut, mais c'est sûr que si on consomme local et de saison, on mange des produits de meilleure qualité et à des prix plus abordables." C'est d'ailleurs ce que fait Marie. Dans son panier, des pommes, des carottes et des pommes de terre bien de chez nous : "Je pense que ce sont des produits de meilleure qualité, et puis c'est quand même plus écologique !"

Vous pouvez aussi trouver en ce moment des poireaux, du céleri, des navets et toutes sortes de choux. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se passer de courgettes, sachez qu'avec l'amélioration de la météo en Espagne, les prix devraient à nouveau baisser prochainement.