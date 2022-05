Sur le parking d'un fast food d'Aubière, les syndicats font front commun pour soutenir un travailleur

"Quand on s'attaque à un militant, à un syndicaliste, c'est tout le syndicalisme qui est attaqué." Voilà le message porté par la centaine de personnes réunies ce samedi, en fin d'après-midi, sur le parking d'un fast food d'Aubière, près de Clermont-Ferrand. Dans ce rassemblement, les participants arborent presque tous les couleurs de leur syndicat : CGT, Solidaires, CFDT, UNEF... Différentes branches de ces organisations sont présentes pour montrer leur soutien à un jeune employé de 22 ans, écarté pour la deuxième fois en deux mois par sa hiérarchie.

Défendre les droits des travailleurs

Derrière les motifs de retard, non respect des consignes avancés pour motiver les mises à pied du salarié, se cache selon la CGT un simple prétexte. Le jeune employé tentait de mettre en place une élection pour faire élire un représentant syndical dans cette entreprise où il travaille depuis trois ans. Il serait suspendu, sans paye, depuis.

A la veille du premier mai, ce rassemblement était donc une démonstration de force avec un message : montrer que les syndicats sont toujours là pour défendre les droits des salariés, en témoigne Christophe Boucheix, secrétaire général adjoint de la CGT Commerce dans le Puy de Dôme. "Tant qu'on aura des employeurs qui se comportent de manière aussi peu scrupuleuse, ils auront affaire aux syndicats", déclare le coordinateur de cette mobilisation. "Nous, on demande le dialogue et on demande surtout qu'il respecte le droit des travailleurs."

Contactée, la direction du restaurant assure qu'elle ne s'oppose pas à l'élection d'un représentant syndicat dans cette entreprise. Le directeur souligne que les motifs de cette mise à pied n'ont rien à voir avec l'activité syndicale de cet employé.