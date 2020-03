Sur le sentier des crêtes, la plateforme de la discorde

L'ouvrage de 16m² est en acier, posé sur le rocher qui surplombe le nord du golfe d'Ajaccio, sur le sentier des crêtes. Une esthétique qui dérange l'association Isula Natura et l'accompagnateur de moyenne montagne, Emmanuel Fattaccioli "Faire des aménagements sur certains sommets avec des matériaux nobles qui s’insèrent bien, comme le bois, cela ne pose aucun problème ! _Ici le problème c'est l'aspect de cette plateforme en fer, qui ressemble plus à un podium de concert_. Nous n'avons pas besoin de ça pour profiter de la vue".

Une pétition est lancée pour demander que l'installation soit retirée. Pour Emmanuel Fattaccioli, la surprise a été grande "Cela m'a interpellé, on voulait savoir de quel type de plateforme il s'agissait. Alors, lorsqu'on a découvert l'ampleur de la plateforme et sa nature, on a de suite pensé à lancer cette pétition".

Le procureur de la République saisi

L'association demande sa désinstallation, la mairie sa démolition. Cette dernière a dressé un procès verbal d'infraction pour construction illégale. Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio s'est même fendu d'un communiqué en pleine campagne électorale. "Ni la mairie, ni la CAPA n'ont été informées de cette construction !" explique pour sa part Pierre-Paul Rossini, directeur général des services de la ville "Nous nous retrouvons devant le fait accompli, ce qui nous oblige aujourd'hui à dresser un procès verbal et à le transmettre au procureur de la République".

Pierre-Paul Rossini, directeur général des services de la ville d'Ajaccio © Radio France - Olivier Castel

La Collectivité de Corse se défend

La CDC, responsable de l'aménagement, répond que ces travaux sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, voté en 2017 par l'ancien conseil départemental de Corse-du-Sud. C'est en tous cas ce qu'explique Lauda Giudicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse et du sport "_Je suis un petit peu étonnée car cette construction a été validée par l'ancien département de Corse-du-Sud_. Nous n'avons fait que récupérer le dossier lors de la fusion de 2018".

Pour l'instant, la Collectivité de Corse n'a pas l'intention de démonter l'ouvrage. Une visite de site est prévue dans les semaines à venir, à la suite de laquelle une décision devrait être prise.