"Sur le terrain et partout dans la vie on doit ignorer les couleurs de peau" ( S. Jibrayel adjoint aux sports)

L'image des joueurs qui quittent le terrain après des soupçons de racisme lors de la rencontre en Ligue des Champions PSG- Basaksehir Istanbul marque un tournant dans la lutte contre le racisme dans le football. Depuis l'interruption du match de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un racisme existant depuis longtemps sur les terrains. Sur France Bleu Provence, Sébastien Jibrayel, l'adjoint aux sports de la ville de Marseille salue le geste des joueurs et estime que cet événement fera date.

Ce fût un acte fort. Depuis le temps qu'on attendait un mouvement solidaire des footballeurs, ça marque un tournant dans la lutte contre le racisme dans le sport. Le sport c'est fait pour fédérer par pour diviser. Sur le terrain et partout dans la vie on doit ignorer les couleurs de peau - Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports à Marseille

Sébastien Jibrayel est impliqué dans la nuit contre le racisme depuis plusieurs années. En 2004, alors porte-parole du Mouvement des jaunes socialistes des Bouches-du-Rhône il avait notamment organisé un tournoi de football de solidarité "contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les autres discriminations".

Depuis des années on a des actes et des propos racistes sur les terrains de sport. Maintenant il y a une prise de conscience mais il faut aussi des sanctions. Cet arbitre n'a plus sa place sur les terrains.