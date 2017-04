Sur le tracé du tramway, le garagiste de Beauzelle près de Toulouse résiste à l’expropriation

Son garage Citroën est exproprié par Toulouse Métropole pour la prolongation de la ligne de tram jusqu’au futur parc des expositions. Il a fait appel , mais le chantier va démarrer. 14 emplois sont menacés.

C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Un garagiste de Beauzelle au nord-ouest de Toulouse est exproprié par Toulouse Métropole pour permettre la prolongation de la ligne de tramways jusqu'au futur parc des expositions, le PEX, en cours de construction. Son garage Citroën est en plein sur le tracé, il est à deux pas du terminus de la ligne T1 du tram qui va être prolongée de 700 mètres Pour desservir le futur parc des expositions de l’agglomération toulousaine. Patrice Eutrope a fait appel du jugement d'expropriation, mais l'appel n'étant pas suspensif, son garage doit être détruit d'ici l'été. 14 salariés du garage vont être licenciés.

Patrice Eutrope est en pleine ligne de mire, il va perdre sa maison, et son garage Citroen. Il se sent sacrifié avec ses salariés.

« En 5 ans de discussion, Toulouse Métropole ne nous a proposé qu’une seule solution de terrain de substitution. Aujourd’hui, On est obligé de partir, nous on voulait rester, continuer à travailler. On se rend compte que c’est un gros rouleau compresseur et qu’on est bien petit »