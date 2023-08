Sur les plages de Gironde, les CRS sauveteurs distribuent des bracelets pour retrouver facilement les enfants

Entre Lacanau et le bassin d'Arcachon, la plage du Gressier au Porge Océan a tout du paysage de carte postale. Avec son sable fin, ses dunes dorées et ses jolies vagues, la plage la plus proche de Bordeaux attire lors des pics de l'été jusqu'à 35.000 visiteurs, des journées au cours desquelles 20 à 30 enfants sont égarés, selon les CRS. Des nageurs-sauveteurs qui distribuent donc en partenariat avec Groupama Sud-Ouest des bracelets afin de permettre aux parents de retrouver plus rapidement leurs petits.

"Bonjour madame, lance le capitaine Pascal Gensous aux vacanciers qui passent devant le poste de secours surplombant la plage, on vous propose un petit bracelet en papier imperméable pour votre fils. L'idée, c'est d'y inscrire son prénom et votre numéro de téléphone. Comme ça, si par malchance, il s'échappe ou s'égare, et bien, nous pouvons vous appeler plus rapidement et vous éviter de longues minutes d'angoisse parce que je pense qu'il n'y a pas pire que de perdre de vue un enfant pendant ne serait-ce que quelques minutes."

Des enfants retrouvés à 6km sur la plage

"Mets le petit bracelet ma puce", dit Aurélie, une mère originaire de Lille, dans le Nord à sa fillette. Perdre des yeux ses enfants, "ça va très vite et ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Il n'a fallu que quelques minutes et j'ai eu une belle frayeur donc je trouve que cette opération est une bonne idée."

Le capitaine Pascal Gensous (à gauche) et le major Vincent Bousignière sensibilisent des touristes sur la plage du Porge. © Maxppp - Jules Brelaz

"Notre plage du Porge fait 14km de long et il nous est déjà arrivé de retrouver des enfants à plus de 6km. Donc ça gambade et ça part très très vite", rappelle le major Vincent Bousignière, chef des nageurs-sauveteurs CRS de la plage du Gressier.

"Do you speak english ? We have a bracelet"

Les nageurs-sauveteurs CRS proposent également des bracelets aux nombreux touristes étrangers à l'image de Christian. Ce père de famille originaire d'Allemagne se dit "un peu plus en sécurité" en voyant le bracelet autour du poignet de son fils Wim. "Et comme j'ai quatre enfants, c'est bien d'avoir une aide supplémentaire pour les surveiller !"

Depuis le lancement de l'opération en 2014, "167.000 bracelets ont été distribués de Dunkerque jusqu'à Hendaye en passant par Le Porge", explique Christian Volleau, administrateur honoraire bénévole chez Groupama Sud-Ouest en charge du dispositif. "Des bracelets qui ont permis de retrouver 613 enfants égarés."