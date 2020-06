Il devrait être à nouveau possible de bronzer sur la plupart des plages normandes à partir du 2 juin, en fonction de ce que décideront les préfectures. Jusque là, seules les activités "dynamiques" comme la promenade ou la baignade restent autorisées... en théorie.

Sur les plages de la Manche, on n'a pas attendu le 2 juin pour sortir les serviettes

Difficile de résister à l’envie de s’allonger sur le sable et profiter du paysage en ce week-end prolongé et ensoleillé sur le littoral manchois. Les plages devaient rester dynamiques au moins jusqu'au 2 juin : interdiction de poser sa serviette et s'agglutiner sur la plage. Mais après l'annonce d'un assouplissement au cas par cas, l'application des règles en vigueur était difficilement tenable ce week-end pour les municipalités.

S'il n'est pas question de laisser faire n'importe quoi, le maire d’Agon-Coutainville invoque avant tout le "bon sens." "Ca se passe avec bienveillance, détaille Christian Dutertre, on ne verbalise pas, on fait de la prévention, de l'explication... C'est une question de mesure."

Souplesse

Pour les édiles, les plages du département sont suffisamment étendues pour laisser les gens s'installer : l'essentiel, c'est la distanciation, plutôt "bien appliquée" sur le littoral. A Saint-Pair-sur-mer, Annaïg Le Jossic indique qu'il a fallu rappeler les gens à l'ordre au niveau de la plage du Casino, et en particulier de la piscine d'eau douce. Aux Pieux, ce sont les parkings et les aires de jeu qui ont concentré du monde.

Les mairies ont choisi de faire preuve de souplesse. En revanche, comme le souligne la maire des Pieux Catherine Bihel, il faudra être vigilant avec la levée de la limite des 100 kilomètres et l'arrivée de nouveaux touristes. Le respect des distances sera de mise tout l'été.