Sur les routes sarthoises, un appel au respect pour les hommes en jaune

Le Conseil départemental de la Sarthe lance une nouvelle campagne pour inciter les usagers à être prudents et respectueux envers les agents des routes. Trop d'incivilités ont été recensées ces dernières années !

Ballon, France

Il fallait agir ! C'est le constat d'Olivier qui travaille sur les routes sarthoises depuis trente ans et qui est membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du département. "Trop d'agents se font aujourd'hui insulter, parfois même agresser par des automobilistes pressés" indique Olivier, habillé de son manteau jaune et de son pantalon orange fluorescents. Le département vient de lancer une nouvelle campagne pour sensibiliser les usagers de la route.

Des injures et des agressions physiques

Selon les agents du service des routes du département, "les insultes, c'est quasiment quotidien". Dominique en fait malheureusement les frais chaque semaine : "Quand on met en place une circulation alternée pour des travaux, on se fait très vite insulter, les gens pensent qu'on est là pour les embêter, mais c'est pas du tout ça [...] c'est notre métier on est là pour sécuriser les routes !".

Au-delà des agressions verbales, cela peut parfois aller plus loin. Une fois, Olivier a eu une mauvaise expérience avec un automobiliste qui a perdu son sang-froid. "Le ton est monté et _la personne est sortie de sa voiture pour me bousculer_".

"Respect", le mot clé de cette campagne de communication pour les agents des routes sarthoises © Radio France - Lauriane Havard

Si pour le moment, aucun accident majeur ne s'est produit, il était urgent de mettre en place une campagne pour frapper les esprits.

Respect et patience

Le Conseil départemental de la Sarthe vient de lancer cette nouvelle campagne pour sensibiliser les usagers de la route. Sur les affiches, qui seront installées dès le 24 décembre sur les abribus sarthois, un mot clé est surligné en jaune fluo : "respect". Les élus du département et les agents du service des routes espèrent que cela permettra de faire évoluer les comportements.

"On le voit souvent sur les autoroutes avec ce message "attention aux hommes en jaune", nous on décline ce même message au niveau départemental pour dire _ces hommes travaillent pour l'intérêt de tous !_", explique Frédéric Beauchef, vice-président en charge des routes.