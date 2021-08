Sur les traces des chevaliers du Moyen-Âge : visite des fouilles archéologiques de Murat en Creuse

Vendredi 20 août, vous pouvez embarquer dans une machine à remonter le temps en vous rendant à Saint-Dizier-Leyrennes, trente minutes au sud de Guéret en Creuse. Des archéologues qui y fouillent un site depuis début août organisent des visites guidées pour partager leurs recherches. Direction le Moyen-Âge, plus précisément les 9e et 10e siècle.

A cette époque, l'époque carolingienne, on est dans le Royaume d'Aquitaine. Le hameau de Murat abrite un site fortifié installé sur un éperon rocheux.

ECOUTEZ - Visite guidée du chantier de fouilles Copier

Une dizaine d'étudiants en archéologie médiévale participent aux fouilles chaque été. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

à lire aussi Archéologie en Creuse : nouvelles découvertes à Bridiers

Plongée dans une époque méconnue

Les vestiges ont été découvert en 2010, et depuis huit ans, des fouilles sont organisées tous les étés. Cette année, le chantier a duré trois semaines, du 1er au 21 août. Qu'ont trouvé les bénévoles ? "Le plus marquant ce sont les clés des portes. Le site a été brûlé, probablement parce qu'il a été attaqué. Il reste donc les clés qui étaient sur les portes.", répond Richard Jonvel. Cet archéologue picard, responsable de la fouille, vient travailler ici pendant ses vacances.

Une dizaine de bénévoles, étudiants en archéologie médiévale, participent chaque été aux fouilles, comme Laure, qui étudie à La Sorbonne : "On a trouvé plusieurs objets métalliques comme des fers à cheval, ça peut indiquer une forte présence de la chevalerie à cet endroit."

"On n'est pas Indiana Jones"

"L'idée dans l'archéologie ce n'est pas de rechercher un objet, on n'est pas Indiana Jones, sourit Richard Jonvel. On raconte une histoire à partir des objets trouvés parce qu'on connaît le contexte de découverte." A Murat, il s'agit d'une résidence élitaire, aristocratique perchée. Le mobilier militaire montre qu'il y avait des chevaliers armés et un forgeron sur place. "On documente à quoi ressemblaient leurs habitations, l'organisation des maisons, comment est construite la tour, etc."

Cette fouille programmée, autorisée par la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine, permet depuis 2013 d'étudier les fortifications de l'époque carolingienne dans l'ancien comté de Limoges, pendant le règne de Charlemagne (768-814) et ses successeurs. Le chantier est essentiel, puisqu'il ne reste aucun texte en Creuse sur cette époque méconnue.

ECOUTEZ - Richard Jonvel, archéologue picard, responsable de la fouille Copier

Les visites commencent à 18h vendredi 20 août à Murat, un village de Saint-Dizier-Leyrennes. Elles sont gratuites et sans réservation.