Sur les traces des premiers hommes sur la Lune, le spationaute français Thomas Pesquet retournera dans l'espace en 2021

Lors d'une récente visite en Mayenne, Thomas Pesquet a expliqué qu'il retournerait dans l'espace d'ici deux ans pour une nouvelle mission de recherches et d'exploration.

Louverné, France

Thomas Pesquet marchera-t-il un jour sur la Lune ? Le spationaute français en rêve. Sur les traces de Neil Armstrong : l'astronaute américain fut le premier à poser un pied sur notre satellite. C'était le 21 juillet 1969, nous célébrons cette semaine le 50ème anniversaire de cette épopée.

Retour dans l'ISS en 2021, décollage depuis les Etats-Unis

La conquête spatiale, aller encore sur la Lune, plus loin même, sur Mars, quelques scientifiques ont demandé d'y mettre un terme afin de se consacrer avant tout à la Terre pour remettre de l'ordre : canicule, sécheresse, dégâts climatiques.

Thomas Pesquet, qui est venu en Mayenne récemment, estime, lui, que l'espace a un rôle important à jouer dans ce combat important pour l'Humanité : "Mais c'est en allant dans l'espace qu'on peut ausculter la planète. Moi, en allant dans l'espace, j'ai pris conscience de la fragilité de la Terre, c'est ce que je répète depuis deux ans, je le dis aux enfants que je rencontre. En allant dans l'espace, on prend du recul et on se rend compte de ces phénomènes climatiques globaux qui se passent à une échelle qui nous dépasse parfois. Si tout va bien, en 2021, je serai de retour dans la station spatiale internationale, l'ISS, avec un décollage depuis Cap Canaveral aux Etats-Unis".