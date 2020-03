Is-sur-Tille : les Transports Cordier affichent leur solidarité avec les routiers de toute la France

Leur rôle est indispensable pour approvisionner les magasins dans lesquels nous faisons nos courses et pourtant depuis la mise en place du confinement leurs conditions de vie se sont singulièrement compliquées...

Difficile d'être routier en pleine crise du COVID-19

Pour les 5 à 6 000 chauffeurs-routiers de Bourgogne et leurs confrères de toute la France difficile de trouver des lieux où se nourrir, se reposer ou même se doucher lorsqu'ils sont sur les routes.

Cordier offre le gîte dans trois lieux en France

C'est pourquoi, comme on a pu le voir à d'autres endroits en France, les Transports Cordier qui viennent de fêter leur 50 ans, ont décidé de proposer un accueil aux chauffeurs en transit dans le département de Côte-d'Or mais aussi à Saint-Évarzec (Finistère) et à Avignon (Vaucluse) où la société possède des implantations.

"Besoin de conditions de travail saines et de qualité"

Le 18 mars 2020, dans un post FaceBook, les Transports Cordier explique que "chacun a besoin de conditions de travail saines et de qualité : douches, WC, points de restauration, machines à café", des "commodités de plus en plus nombreuses à être hors service et totalement fermés" sur les aires de repos des autoroutes.

"Espérons que tous les transporteurs fassent de même"

Même si depuis la situation s'est un peu améliorée, "nous mettons à la disposition de tous les conducteurs qui en auront besoin, nos douches et WC, nous espérons que tous les transporteurs en feront de même" conclut le communiqué.

Des douches et des cafés offerts

Raymond Cordier, 75 ans, l'emblématique fondateur de l'entreprise dans les années 70, explique à France Bleu Bourgogne que les conducteurs de passage bénéficient depuis quelques jours "de douches, de café offerts, de manière à les accueillir du mieux possible".

Une maison des conducteurs à Is-sur-Tille

"On a eu 1 800 réponses sur FaceBook" assure Raymond Cordier. De nombreux chauffeurs se sont arrêtés explique-t-il. "Chez nous à Is-sur-Tille on a une maison des conducteurs comme on dit, avec des blocs sanitaires, des douches, des micro-ondes. Bien sûr l'endroit est nettoyé tous les jours pour éviter toutes contaminations".

Bison Fûté à l'aide des routiers

Et il y a quelques jours, pour tenter d'améliorer la situation, l'État via "Bison Futé", a mis en ligne une carte des aires de repos destinées aux transporteurs routiers. La carte précise l'ouverture ou non de l'aire, sa nature (aire de repos ou de services), l'existence de stationnement pour les poids-lourds, la présence et l'état de disponibilité de toilettes, de restauration (vente à emporter), et de douches.