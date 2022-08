Sur une Loire historiquement basse en Touraine, les canoës passent toujours

Toute l'Indre-et-Loire est en alerte sécheresse, tous les cours d'eau sont concernés par des restrictions plus ou moins sévères et sur la Loire, les bancs de sable semblent engloutir l'eau. Des images qui ont un impact sur une activité : le canoë-kayak ! "C'est vrai que ça nous agace, qu'on dise ça, parce qu'il y a de l'eau, or on nous appelle pour nous demander si on peut faire du canoë et on a même moins de fréquentation" explique Freddy Mismetti, de l'association Tours Tonic, qui loue des canoës. "La Loire, c'est un fleuve qui ouvre et qui ferme des bras. Le niveau est extrêmement bas, c'est clair, mais dans le bras principal, c'est-à-dire le lit de la rivière, il y a toujours de l'eau (...) c'est tout à fait navigable."

N'allez pas sur les bras morts !

Premier conseil précieux distribué par Freddy aux clients du jour, des vacanciers parisiens : restez sur le bras principal ! "Effectivement, en ce moment, on ne peut pas aller visiter les îles à droite, à gauche. N'allez pas sur les bras morts, même si vous voyez qu'il y a un peu d'eau, vous vous dites "on y va" mais après il n'y en a plus et vous portez le canoë sur 3 kilomètres !" Myriam et Arthur, les clients, sont attentifs. Ils font partie de ceux qui ont appelé avant de venir, un peu inquiets de voir ces "bras morts", presque à sec. "A partir du moment où on nous loue le canoë, on se dit qu'il y a de l'eau!" s'amusent-ils en essayant les gilets de sauvetage, obligatoires.

Grâce au bras principal, on a un terrain de jeu formidable

Les deux vacanciers ont dépensé 50 euros pour un grand canoë. Ils vont faire dix kilomètres de descente, de Montlouis-sur-Loire à Tours, à leur rythme. Le temps du trajet en minibus jusqu'à la mise à l'eau, Freddy leur montre les bras morts, qu'il ne faut pas emprunter. Ils sont nettement visibles depuis la route. "Voyez aussi les vaguelettes, là, ça veut dire qu'il y a du sable, pas de fond" indique celui qui a fait du kayak à haut niveau. "Grâce au bras principal, on a un terrain de jeu formidable. Avec des grandes plages où on peut prendre le temps de pique-niquer." Alors oui, parfois, ça va racler un peu. "Il faut faire de la lecture de courant, il faut regarder où on peut passer et ne pas s'échouer. C'est le jeu de la descente de canoë !"

Sécurité et respect de l'environnement

Freddy Mismetti insiste auprès des clients sur le respect de la Loire. Ramasser ses déchets, évidemment, mais aussi ne pas déranger les oiseaux. S'ils ont choisi une plage pour eux, on va sur la suivante ! Il faut aussi "comprendre un peu les dangers de la Loire, se renseigner, surtout sur les courants. Notamment sur les piliers de ponts, il y a des courants dangereux" rappelle Freddy. "Le deuxième petit danger, c'est de ne pas savoir nager, tout simplement. C'est un fleuve tranquille, ce n'est pas de la haute rivière. Mais nous, on connaît. Les novices doivent se renseigner." Il suffit de bien écouter les consignes... et de suivre le courant du bras principal !