Sur votre bouée géante à la plage, attention au vent !

La Forêt-Fouesnant, France

Une licorne, un lama et un gros smiley : Stéphanie et son fils de 7 ans ne viennent pas les mains vides à la plage. Des bouées géantes, achetées chaque été, "parce que c'est la mode mais aussi que c'est tranquille. On est bien dessus, sur l'eau" explique la maman. Et elle est loin d'être la seule. Depuis quelques années, la tendance est à la bouée géante sur les plages. Un constat fait par Florian, sauveteur en mer. Sauf qu'un peu de prévention s'impose parfois.

Le vent de terre les fait dériver très vite

C'est le plus risqué. Quand le vent vient des terres, il peut très vite pousser les bouées vers le large. Sur la plage de Kerleven, à la Forêt-Fouesnant, les sauveteurs prennent donc toutes les précautions. Mise en place d'une flamme, un drapeau, noir et blanc, sur le mât, et inscription sur un panneau devant le poste de secours. "La plupart des gens qui passent devant le poste nous en parle. Sinon, quand on est au bord de l'eau, on les prévient. On a ça en plus à gérer depuis quelques années maintenant" ajoute Florian.

Ils se rendent compte des risques juste quand ça leur arrive, à partir du moment où ils dérivent. Ou alors quand ils tombent à l'eau et qu'ils voient leur bouée partir au large, Florian, sauveteur sur la plage

Une mésaventure vécue par Stéphanie justement. Depuis, elle fait très attention. "On en voit tout le temps en plus, des bouées toutes seules qui flottent au loin".

Un conseil : ne tentez pas de les récupérer. Mieux vaut abandonner votre belle bouée licorne, que d'être entraîné à votre tour. Pour ça, Camille et Aurore ont trouvé une solution. Une corde accrochée à la bouée et au poignet. Et "on ne s'éloigne jamais trop du bord" ajoutent les jeunes filles.