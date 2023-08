44,1 °C au CHU de Bordeaux : des climatiseurs en renfort au service pédiatrie

Plus de 44 degrés relevés dans une chambre du service pédiatrique de l'hôpital Saint-André, d'autres services du CHU de Bordeaux seraient concernés. Le syndicat Sud Santé Sociaux dénonce, sur Twitter, des "conditions de travail insupportables" dues à la canicule.

Les soignants tentent d'abriter les patients dans les chambres à l'ombre mais "ça devient de plus en plus compliqué" dit la fiche d'alerte. Ils indiquent n'avoir reçu ni stores ni films occultants pour préserver les chambres des patients exposées au soleil. Si bien que la température dans l'une d'elle serait grimpée jusqu'à plus de 44°C au soleil.

Le CHU conteste le relevé de température

Le CHU conteste ce relevé de températures mais confirme que les températures ont été élevées dans le service d’hôpital de jour de l’hôpital des Enfants le lundi 21 août. La direction souligne que les équipes se mobilisent pour apporter des solutions, et rapporte que lundi en milieu de journée un climatiseur mobile a été installé dans le couloir desservant les chambres : les portes de chambres restent ouvertes et chaque chambre est équipée de ventilateur.

"La chaleur aggrave ma maladie"

Un ventilateur qui ne suffit pas pour cette jeune fille accueillie en hôpital de jour le 18 août pour une maladie de peau "la chaleur aggrave ma maladie, je ne peux pas rester dans une pièce au dessus de 25°C" lit-on sur sa fiche alerte jointe au signalement. Portée dans une pièce où se trouve une climatisation mobile, la jeune fille insiste "cet équipement n'est pas suffisant pour moi lors de fortes chaleurs".

Des climatiseurs en renfort à l'hôpital des Enfants

Le CHU de Bordeaux indique que 3 climatiseurs supplémentaires vont être installés aujourd’hui, mardi 22 août, à l’hôpital des Enfants. "Toutes les demandes de brumisateurs réalisées par les services de pédiatrie ont été satisfaites, les stocks sont opérationnels." Pour mercredi et jeudi, "il est envisagé de déplacer l’activité de l’hôpital de jour dans un secteur qui est actuellement fermé." Des systèmes que le syndicat juge insuffisants et arrivés trop tard.