Surcroît d'activité pour les colis de La Poste en Charente

A quelques jours de Noël, c'est une période de très forte intensité pour les plateformes de tri de La Poste. D'année en année, le constat est édifiant : il y a moins de courrier, et toujours davantage de colis. A Saint-Sornin, par exemple, la plus récente des plateformes de tri en Charente (elle date du mois d'Octobre), le nombre de paquets a été multiplié par deux : d'habitude, c'est 900 colis par jour, en ce moment c'est deux mille quotidiennement.

Le déchargement du camion dans des containers métalliques © Radio France - Pierre MARSAT

A l'arrivée du camion en provenance de Brive le matin, les trente-trois salariés de la plateforme de Saint-Sornin font d'abord un pré-tri : les colis pour Chasseneuil et pour Montemboeuf sont d'abord envoyés aux centres de distribution locaux. Ensuite, c'est au tour de la clientèle des centres regroupés depuis octobre à Saint-Sornin : La Rochefoucauld, Marthon, Montbron. Les 17 tournées sont organisées pour servir tout le monde. Même en dehors de la période de Noël, les colis prennent de plus en plus de place dans les activités de La Poste. Aujourd'hui 50% de colis 50% de courrier. Demain la plateforme de Saint-Sornin pourrait accueillir 70% de colis, et 30% seulement de courrier.

Le tri des colis en fonction des tournées © Radio France - Pierre MARSAT

