Surendettement : baisse à nouveau en 2022 dans le Calvados, mais qu'en sera-t-il en 2023 ?

La baisse du chômage ces dernières années, l'instauration de la Loi Lagarde en 2010 qui encadre mieux notamment les prêts à la consommation et un meilleur accompagnement par les banques et les partenaires sociaux des ménages en difficulté ont permis de diviser par deux le nombre de dossiers déposés ces dernières années. Mais qu'en sera-t-il cette année avec un pouvoir d'achat mis à mal par la hausse du coût de l'énergie et de l'alimentation ? "Il est vrai que la situation actuelle fait qu'on a le sentiment depuis quatre cinq mois qu'on est arrivé à un plancher et qu'il est possible qu'il y ait une reprise des dépôts de dossiers, explique Patrice Lenoble, directeur départemental de la Banque de France dans le Calvados. On a un indicateur un peu précurseur qui relève les incidents de remboursements de crédits par les ménages aux banques. Ces défauts de remboursement avaient fortement baissé en 2020, en 2021 et en 2022. Et sur les quatre derniers mois, on s'aperçoit que le nombre de défauts de remboursements est revenu à son niveau de 2019. Ce n'est pas inquiétant, mais la trajectoire est là. Les prochains mois vont être assez décisifs."

Héloïse Deffobis (DDETS), Bernard Trichet (Finances publiques), Thierry Mosimann (Préfet), Patrice Lenoble et Nadia Hauvel (Banque de France) © Radio France - Philippe Thomas

Dans plus d'un dossier sur deux, la dette est partiellement ou totalement effacée

L'an passé, l'endettement médian hors immobilier des ménages dont le dossier a été traité s'est établi à 17234 euros dans le Calvados. 56% des dossiers de surendettement clos en 2022 ont donné lieu à un effacement partiel ou total des dettes (avec fichage durant cinq ans à la Banque de France). Sans surprise, les chômeurs ont trois fois plus de risques d'être touchés. Un surendettement qui touche dans 70% des cas des personnes seules, avec ou sans enfants.

Pour faire face à une situation critique, il existe différentes solutions : vous pouvez composer le 3414 partout en France ou vous rendre dans l'un des Points Conseil Budget, il en existe 14 dans 11 villes du Calvados.