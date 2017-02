Surendettement : "J'ai vu une maman économiser pour acheter un tube de colle à son fils"

Le surendettement est en baisse dans les Landes : 13% de dossiers en moins déposés en 2016 par rapport à l'année précédente. Les situations ont aussi évolué et on rencontre malheureusement de plus en plus de familles dans une grande précarité du quotidien.

Le surendettement est en baisse dans les Landes, c'est une bonne nouvelle. La commission de surendettement a enregistré 13% de demandes de dossiers en moins en 2016 par rapport à 2015.

L'an dernier, 1 300 demandes de dossier ont été déposées dans les Landes et seulement 7% sont refusées par la commission de surendettement (qui a pour rôle d'aider les familles, d'échelonner les dettes voire de les effacer).

On compte donc moins de personnes surendettées, mais des situations qui ont bien changé. Finie le consommateur impulsif empêtré dans des crédits à la consommation, contractés pour une voiture, une télé, des vacances etc... Ce genre de profil se rencontrait dans les années 1990-2000, mais plus aujourd'hui.

Les personnes surendettées n'ont pas forcément contracté de crédit

Chantal Martin fait partie de la Confédération syndicale des familles. Son association assiste des personnes surendettées. Elle le confirme : aujourd'hui la personne surendettée n'arrive plus à faire face à des frais du quotidien. "Ce sont des personnes en difficultés qui n'ont pas assez d'argent pour payer leurs charges tout simplement. Ce sont souvent des femmes qui ont fait un crédit pour réparer la voiture par exemple et elles ne peuvent plus payer la cantine. J'ai vu une maman qui faisait des économies pour payer un tube de colle à ses enfants".

La cause du surendettement est souvent la même : une perte d'emploi ou une séparation, et l'engrenage propulse une personne dans le surendettement en quelques mois.

C'est ce qu'a vécu le fils de Jennifer (le prénom a été changé).

Le loyer, l'assurance, l'eau, le gaz... certains mois il reste 20 euros pour acheter à manger—Jennifer

"Du jour au lendemain il a été licencié et là... il y a un loyer à payer, l'électricité, l'assurance du scooter et tout qui s'enchaine. Il s'est retrouvé des mois avec 20 euros pour payer à manger. On ne sort plus, plus rien, on reste à la maison à regarder la télé. On élimine tous les copains car on ne peut même pas les inviter à la maison regarder un match de foot en payant un pack de bière".

On ne peut même pas inviter les amis à la maison boire une bière

Dans ces situations les personnes concernées doivent se rapprocher d'un travailleur social (CCAS, CIAS, association...) ou saisir directement la commission de surendettement de la Banque de France. Quand leur dossier est retenu les personnes surendettées sont accompagnées, leurs dettes sont étalées en accord avec leurs créanciers, et parfois elles sont même effacées.

Profil souvent rencontré : une femme seule, 45 ans, sans emploi

Le profil de la personne surendettée dans les Landes est celui d'une femme seule, entre 45 et 55 ans, sans emploi. Une particularité dans les Landes : le département compte 15% de surendettés qui ont plus de 65 ans. C'est une proportion plus importante que la moyenne nationale et qui s'explique peut-être par l'attractivité du territoire. Des personnes viennent vivre leurs retraite dans le sud-ouest mais elles n'ont pas forcément anticipé le coût de la vie (logement par exemple).