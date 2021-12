Surexposition des enfants aux écrans : des élus s'emparent du sujet pour alerter sur les risques

Entre 3 et 10 ans, un enfant sur quatre passe plus de 3H sur un écran chaque jour. Pour alerter sur la surexposition de nos enfants aux écrans et aux dangers qui y sont liés comme des troubles du langage et du comportement, des élus lancent un débat participatif.

Attention, nos enfants sont surexposés aux écrans... En moyenne un tiers des enfants de moins de 3 ans prennent leur repas devant un écran. Entre 3 et 10 ans, ils sont 1 sur 4 à passer plus de 3H par jour devant un écran. Un phénomène qui a des conséquences graves sur la santé avec des troubles d'apprentissage et du comportement de plus en plus fréquents. Des députés s'emparent du sujet avec le #LeMalDuSiècle. A l'initiative de la député LREM du Loiret, Caroline Janvier, une centaine d'élus a signé récemment une tribune dans le quotidien Le Monde, pour dénoncer la surexposition de nos enfants aux écrans et lancer une initiative participative pour ensuite bâtir une proposition de loi.

Les professionnels constatent depuis un moment les méfaits du "trop d'écran"

Pourtant le "pas d'écran avant 3 ans" est souvent répété mais dans la pratique pas évident à mettre en place. Isabelle Freynay, sophrologue et journaliste santé spécialisée sur cette question rappelle qu"on observe aujourd'hui, une bascule du temps d'écran qui peut aller jusqu'à 30 minutes pour les bébés par jour", ce qui entraîne nervosité, impulsivité alors que des enfants en bas âge ont besoin du regard des adultes, de stimulations sensorielles et d'activité motrice car leur cerveau est en plein développement.

Entre 0 et 10 ans, trop d'écrans peut entraîner des troubles importants comme l'explique Doriane Perret, orthophoniste au Havre :

Problèmes visuels, le développement du langage est compliqué, la communication ne se fait plus"

L'orthophoniste Havraise qui exerce depuis plus de 20 ans voit des enfants pour lesquels "il pourrait presque y avoir un diagnostic d'autisme". Elle constate une vraie tendance depuis quelques années :

Dans ma salle d'attente, la majorité patiente devant un écran, les parents à côté."

Il y a moins de 10 ans, les parents parlaient avec leurs enfants, leurs lisaient une histoire dans la salle d'attente"

C'est pour ça qu'Isabelle Freynay en tant que sophrologue installée au Havre et à Paris, accompagne les familles pour prendre de nouvelles habitudes :

Il faut réapprendre à partager des temps hors écrans en famille, ça demande de décrypter son propre comportement en tant que parent"

Ces professionnels s'accordent pour dire qu'il n'ai jamais trop tard pour stopper les mauvaises habitudes liées aux écrans. L'une des premières clés indispensable selon elles : pas d'écran le matin avant l'école car cela altère la concentration des enfants et jamais avant le coucher pour la bonne qualité du sommeil.

Vers une future proposition de loi sur le sujet ?

Nous aimerions que ce sujet de société ne devienne pas un enjeu de santé publique"

Une centaine d'élus vient de signer une tribune pour alerter sur la problématique, la député AGIR de Seine-Maritime, la Havraise Agnès Firmin Le Bodo fait parti des signataires. Ces élus proposent une grande consultation citoyenne et participative à travers #LeMalDuSiècle et un débat participatif jusqu'à fin janvier 2022 sur la plate-forme Purpoz. Des auditions publiques via Twitch seront également organisées.

On peut imaginer des blocages parentales sur les tablettes ou diffuser des messages de prévention sur les smartphones, tablettes etc... "