Surf : les organisateurs du Caraïbos Lacanau Pro proposent des sessions décryptées pour le grand public

Il y a des vagues sur le littoral pour la première journée de compétition au Caraïbos Lacanau Pro . C'est la 42ème édition cette semaine de la fameuse épreuve de surf en Médoc.

Le Lacanau Pro lance officiellement la saison de qualifications WSL de la zone Europe. A la clef, pour les meilleurs surfeurs et surfeuses, une place dans l'élite mondiale. 170 compétiteurs sont en lice cette année.

Parmi les favoris : chez les hommes les Français Joan Duru et Tiago Carrique ainsi que le vainqueur de l'an passé le portugais Guilherme Ribeiro. Chez les filles, on suivra les tricolores Pauline Ado et Maud Le Car et la portugaise Yolanda Hopkins.

300.000 visiteurs sont attendus sur la plage centrale d'ici dimanche. Des visiteurs pas forcément au courant des règles qui permettent de départager les compétiteurs. Cette année, une nouveauté, les organisateurs ont prévu des sessions commentées pour le grand public.

Ce mardi les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour profiter des belles conditions de vagues. La météo s'annonce plus compliquée jeudi et vendredi avant un retour de la houle samedi et dimanche pour les phases finales.