Surfréquentation : A Saint-Coulomb, une mairie à court de solution face à la colère de certains habitants

Chaque été, les habitants du littoral le redoutent : le ballet incessant des camping-cars, des caravanes et des voitures. Le manque d'aménagements pour l'accueil des touristes fait monter la grogne de certains locaux. Au hameau de La Guimorais, à Saint-Coulomb dans le nord Ille-et-Vilaine, l'association Vivre La Guimorais demande aux autorités d'en faire davantage sur ce sujet. Ces habitants déplorent de voir leur petit paradis virer au cauchemar pendant la saison estivale.

ⓘ Publicité

Le problème n'est pas tant la fréquentation, mais l'absence de contrôle des flux comme l'explique Xavier Cos, vice-président de l'association Vivre La Guimorais :"Nous sommes la seule zone sur la côte d'Emeraude qui n'a été ni pensée, ni équipée, ni étudiée, ni aménagée. Nous devenons un aspirateur à voiture de l'ensemble du département".

Lorsque le parking public de 700 du hameau est complet, les touristes se gardes de manière sauvage sur le bord des routes. - Association Vivre La Guimorais

Des atteintes à la biodiversité

En conséquence, selon cet habitant, La Guimorais, entourée d'une zone Natura 2000 est en proie à de nombreuses difficultés. Son parking public de 700 places est rapidement plein, tandis que les voitures continuer d'affluer :"Comme c'est complet à partir de 10h, on a des allers et venues de centaines de voitures, sur cette zone Natura 2000 hautement sensible", poursuit Xavier Cros. "On constate des dégradations de l'environnement, des perturbation pour notre réserve ornithologique, des déchets qui se multiplient sur la côte".

La sécurité remise en question

L'été, lorsque le parking du hameau est saturé, les touristes se reportent sur des parkings sauvages. Les voitures et camping-cars investissent les bords de route, mais aussi les abords de plages, parfois jusqu'à empêcher tout accès aux véhicules de secours en cas de besoin :"C'est très grave, les véhicules de sécurité n'ont souvent plus accès à la cale qui donne sur la grande plage des Chevrets, on alerte depuis un moment sur le risque qu'un drame pourrait se produire si cela perdure", s'inquiète Xavier Cos.

Le maire de la commune, Jean-Michel Fredou n'élude pas la question, il assure être tout à fait conscient du problème et lui-même s'en inquiète. Problème, Saint-Coulomb ne dispose pas de police municipale. L'élu se dit démunis face au phénomène :"On prend des arrêtés pour règlementer les camping-cars et les stationnements, on a installé des poteaux en plastique pour empêcher le parkings sauvage, sauf que nous manquons de moyen pour faire respecter ces règles. On a personne pour mettre des amendes ou faire pression sur les usagers".

La mairie bridée par les lenteurs administratives

Reste les projets d'aménagements pour mieux réguler les flux. Le maire affirme qu'ils sont dans les cartons. Jean-Michel Fredou se dit prêt à étudier les projets de parkings supplémentaires en dehors du hameau de la Guimorais. Mais, cela ne serait que "repousser le problème dans les hameaux voisins", déplore l'élu.

Et tout cela prend du temps. "Pour installer des poteaux pour attacher les vélos près des plages, il faut monter un dossier, faire une étude d'impact, donc c'est huit mois d'étude et en attendant rien n'avance", regrette le maire. Cet été, il a décidé de passer outre les autorisations et a fait poser deux emplacements à vélo devant chaque plage.

Pour ce qui est de l'aménagement global du hameau La Guimorais, il faudra cette fois attendre le comité de pilotage qui réunit l'ensemble des autorités de l'Etat, en septembre, où seront étudiés les différents projets pour faire face à la sur-fréquentation de la commune l'été.