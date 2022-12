Surplus Recyclage : un site capable de démonter 60.000 véhicules par an à Gaillac

Une casse automobile nouvelle génération vient d'être inaugurée à Gaillac. Elle a même été repérée par le gouvernement comme modèle du recyclage. La première ministre Elisabeth Borne doit y faire un discours sur l'écologie ce jeudi 1er décembre. Rencontre avec le PDG du Groupe Laurent Hérail.

Que faites-vous sur votre site de 30 hectares ?

C’est un site industriel unique en Europe et il traite tout ce qui est mobilités. Une usine spécialisée dans le traitement des véhicules deux roues, tricycles, quadricycles, voitures sans permis. Et notre site qui est le dernier né qui est un site sur les véhicules industriels, c'est à dire le poids lourd, les véhicules agricoles, les autocars et véhicules de chantier.

Et donc vous démontez ces véhicules avec des procédés très précis, informatisés ?

Oui, notre cœur de métier, c'est de démonter, de démanteler ces véhicules**, récupérer les pièces de réemploi** qui peuvent être réutilisées sur des véhicules en réparation ou en maintenance, avec une garantie de deux ans. Elles sont certifiées et nous avons un taux de retour inférieur à 2 %.

Vous, dès le départ, vous avez cru à l'économie circulaire, au réemploi ?

Bien-sûr que j'y ai toujours cru puisque quand j'ai créé mon groupe en 2005, vous savez la pièce d'occasion, c'était la dernière roue de la charrette. Aujourd'hui, tout le monde en parle et surtout on va vers un produit prémium, ce que j'appelle un produit de qualité qui est contrôlé, garanti, réparé éventuellement, qui est certifié. Et aujourd'hui, c'est un produit comme un autre qui peut très bien se comparer à un produit neuf ou de qualité équivalente. Et surtout, c'est un produit qui est quand même de 50 à 70 % moins cher et ça fonctionne. Donc ça nous permet d'avoir aujourd'hui dans notre portefeuille clients un chiffre d'affaires professionnel qui est supérieur à notre chiffre d'affaires en particulier.

Et ca fonctionne très bien. Ce procédé vous permet de démonter beaucoup plus de véhicules que dans une casse traditionnelle ?

Aujourd'hui en France, un centre traditionnel c'est en moyenne aux alentours de 600 véhicules - 700 maximum. La capacité du site ici à Gaillac est de 60.000 véhicules. Ce qui nous permet d'arriver à des volumes comme ça, c'est qu'effectivement, on a travaillé beaucoup sur toutes les données informatiques. Aujourd'hui, on peut démanteler un groupe en moins de 30 minutes avec la dépollution du véhicule, alors qu'il aurait fallu quasiment deux heures traditionnellement. Après, toutes les pièces sont acheminées par des convoyeurs aériens. Ici nous avons une chaine qui fait 1,6 km. Tout est robotisé. Ça nous permet de gérer les stocks de façon automatique et industrielle.

Et pour tout ca vous avez beaucoup investi plus de 30 millions d'euros depuis 2012 ?

Voilà, on est arrivé à Gaillac en 2014, on a inauguré en 2015 avec même pas une vingtaine de personnes et on va terminer l'année à plus de 200 personnes.

