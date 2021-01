Surpopulation de sangliers : une battue administrative dans le secteur de Trélissac en Dordogne

Les sangliers sont de plus nombreux dans les zones périurbaines

Les sangliers sont de plus en plus nombreux à circuler dans les zones périurbaines. Ce samedi 22 janvier, une battue administrative est organisée à Trélissac dans la banlieue de Périgueux. La battue, qui aura lieu dans un secteur entre l'hôpital et les Maurilloux, sera encadrée par un lieutenant de louveterie. Les chasseurs des sociétés de chasse environnantes devront dans un premier temps déloger les sangliers pour les repousser dans des zones sans habitation où ils pourront être chassés. Pas question de tirer dans des zones d'habitation.

Dégradations et problèmes de sécurité routière

Cette battue fait suite à la demande de riverains qui se plaignent des dégradations commises dans les jardins par ces gros animaux ainsi que des problèmes de sécurité que cela peut entraîner. Il n'est pas rare en effet de voir des sangliers traverser la route. Les sangliers trouvent refuge dans la journée dans ces zones d'habitation où ils peuvent notamment trouver à manger en retournant les pelouses à la recherche de verre de terre. Ils s'abritent également dans les terrains à l'abandon et les friches où la végétation se développe.

La rue des digitales fermée à la circulation

Depuis deux mois, des opérations de piégeages sur le secteur, avec de grandes cages, n'ont pas été très efficaces. Seuls trois sangliers ont pu être piégés. Régulièrement, sous contrôle des services de l'Etat, des battue administratives sont donc organisées dans l'agglomération de Périgueux : à Champcevinel, Boulazac, Coulounieix, Notre-Dame de Sanilhac ou Marsac. Cette fois encore, c'est la mairie de Trélissac qui a relayé les plaintes des riverains auprès des services de la Préfecture. Afin d'assurer la sécurité, la mairie de Trélissac a donc pris un arrêté " dans le cadre d'une battue administrative préféctorale de régulation du nombre de sangliers, la VC 20 rue des digitales sera fermée à toute circulation ( sauf véhicules d'urgence) entre 9h et 13h le samedi 23 janvier. L'accès aux riverains est maintenu.