Surveillance des plages : avant l'été, les apprentis sauveteurs girondins en formation à La Teste-de-Buch

Une vingtaine de jeunes était en formation durant le week-end de Pâques à la plage du Petit Nice, à La Teste-de-Buch. Pilotée par la SNSM, la société nationale de sauvetage en mer, ces apprentis sauveteurs peaufinent leur préparation avant la saison estivale.

On les appelle les maîtres nageurs sauveteurs, dit MNS. Ce sont eux qui vous surveillent l'été quand vous vous baignez à la plage. Formés par la SNSM, la société nationale de sauvetage en mer, ces jeunes seront sur leurs gardes dans les postes de secours du littoral girondin, pour porter assistance aux baigneurs. Durant le week-end de Pâques, une vingtaine d'entre eux étaient en formation, sur la plage du Petit Nice, à La Teste-de-Buch.

Les jeunes débriefent avec les formateurs de la SNSM © Radio France - Pauline Pennanec'h

Ils s’entraînent depuis le mois de septembre. Ils ont 400 heures de formation au compteur. La fin est proche pour ces futurs MNS de l'été : les premiers postes de secours en Gironde ouvriront le week-end du 29 avril. Des ouvertures progressives, avant le lancement officiel de la surveillance des plages, le 6 juillet prochain.

Des exercices grandeur nature pour être prêt le jour J

Les apprentis sauveteurs multiplient les exercices sans se relâcher. Certains sautent inlassablement sur leur planche pour porter secours à des victimes inconscientes, d'autres simulent des accidents, que ce soit des noyades, des piqûres d'insectes, des malaises... Ils doivent être prêts à faire face à toute situation. "C'est vraiment réaliste. Ils ne se retrouvent pas le 1er juillet à être formés sur le tas, ils savent un minimum" explique Cléa, formatrice au SNSM.

Un accident dès le premier jour, dès la première heure, peut arriver !

— François Loiseau

Les formateurs les mettent en situation pour faire face à tout type de cas. François Loiseau est le directeur du centre de formation et d'intervention de Gironde SNSM : "On s'applique dans la formation à essayer de faire des simulations sur des cas qu'on aura eu, de la piqûre de vive, à la perte d'enfant, à l'assistance à baigneur. Tout ce qui peut arriver à un sauveteur. C'est quand même de la simulation, mais c'est leur apporter les techniques et les compétences pour que les chefs de postes de secours puissent compter sur eux."

Bénédicte ressort de l'eau, essoufflée. La Bordelaise est MNS depuis cinq ans : "On fait ça chaque année, alors forcément on a l'habitude. On sait à quoi s'attendre, mais c'est toujours physique." Car pour être MNS sur les plages, il faut être bien préparé physiquement, et mentalement.

Nicolas angoisse un peu, mais il sait qu'il est prêt : "Là on s'entraîne, il n'y a personne, mais quand on va arriver cet été et qu'il y aura plein de monde... Quand des enfants joueront et qu'on devra voir qu'ils ne sont pas en train de se noyer, cela me fait un peu peur... Mais après, on a été bien formé. Tout devrait bien se passer" raconte le jeune homme de 21 ans.

Nicolas qui espère pouvoir intégrer un poste en Gironde, parmi les 300 sauveteurs qui surveilleront les plages du département. Certains seront entourés de CRS-MNS, sur 13 postes de surveillance, du 6 juillet au 3 septembre.