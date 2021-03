Surveillance renforcée dans la Drôme : le préfet fait "le pari de la responsabilité" de chacun

Hugues Moutouh veut croire que la Drôme pourra éviter un reconfinement le week-end. Le préfet de la Drôme a simplement renforcé l'obligation du port du masque et l'interdiction de certaines activités dans les zones les plus touchées par l'épidémie.

Le préfet est relativement optimiste ce mardi matin. Hugues Moutouh a pris des mesures renforçant les restrictions dans les trois communautés de communes les plus touchées par l'épidémie mais pour l'instant, il ne souhaite pas de reconfinement pour le département le week-end. L'indicateur le plus inquiétant, c'est le taux d'occupation des lits de réanimation qui fluctue beaucoup mais reste à un niveau très élevé. Entre 85% et 95%. "On a un point d'alerte régulier sur la réanimation" explique le préfet "mais je ne souhaite pas inquiéter outre mesure les Drômois. Nous avons encore des lits en réserve et nous n'avons pas commencé les grandes déprogrammations dans les hôpitaux."

10% d'infractions lors des contrôles en février

Hugues Moutouh alerte sur le fait que les contaminations sont plus élevées en zone rurale. Le port du masque ne concernait jusque là que les communes de plus de 1500 habitants, le préfet l'étend à l'ensemble du département. "Moi je suis toujours prudent mais je fais le pari de la raison et de la responsabilité de nos concitoyens" précise le préfet. "Je remarque que le couvre-feu est suivi, que l'obligation du port du masque est respecté. En février, policiers et gendarmes ont fait environ 8.000 contrôles. On a eu 10% d'infractions. C'est encore trop mais c'est un pourcentage raisonnable" conclut le préfet.