Survol du golfe de Saint-Tropez par les hélicoptères : une avancée pour les associations de riverains

Les habitants du Golfe de Saint Tropez vont ils enfin pouvoir passer un été au calme, sans trop de rotations d'hélicoptères au dessus de leur tête ? Le tribunal administratif de Toulon s'est en effet penché sur les recours formulés par deux associations de défense de riverains (Halte Hélico et l'association pour la sauvegarde du site de Gassin) et un particulier. Ils demandaient l'annulation des différents arrêtés pris par le Préfet du Var qui réglementent les survols d'hélicoptère. La rapporteuse publique a évoqué une "carence de l'Etat".

Sans préjuger de la décision du Tribunal administratif, les conclusions de la rapporteuse publique sont cinglantes. Elle estime en effet que le Préfet aurait pu et aurait dû intervenir pour faire respecter aux sociétés d'hélicoptères le nombre de mouvements autorisés. "En ne le faisant pas, le représentant de l'Etat a privilégié les intérêts de ces entreprises, au détriment de ceux des riverains. Et la succession d'arrêté au fil des années n'a fait qu'empirer la situation. Le Préfet doit donc adopter des mesures de restriction tenant compte du caractère ponctuel des hélisurfaces tout en conciliant intérêt économique et nuisances imposées aux riverains" mentionne t-elle .

Dans le Golfe de Saint-Tropez, 4 hélistations sont permanentes. Mais comme ça ne suffit pas pour absorber l'activité des sociétés d'hélicoptères, des hélisurfaces ont fleuri un peu partout au fil des années. Or ces hélisurfaces, qui sont censées être provisoires sont le plus souvent installées dans des propriétés privées. Elles sont certes soumises à une limitation : plus de 200 mouvements par an, et pas plus de 20 mouvements par jour (1 atterrissage et un décollage comptent deux mouvements) . Mais force est de constater que ça n'est jamais respecté.

Pour la première fois cet été, la Direction Générale de l'Aviation Civile a procédé à un comptage. Par exemple, l'hélisurface de la Mort du Luc à Cogolin, située en plein massif forestier, totalise 700 mouvements entre le 1er juillet et le 15 août. Des chiffres tellement élevés sur les autres sites que les autorités ont décidé de fermer mi-septembre jusqu'à la fin de l'année 9 des 11 zones d'atterrissage "responsables". Car officiellement, s'il y a 11 hélisurfaces déclarées, les associations évoquent un nombre atteignant plus d'une cinquantaine, contribuant ainsi à la multiplication des nuisances pour les riverains, et pour l'environnement. Les survols continuent donc.

Ca dure depuis 15 ans

Le problème c'est que ces hélisurfaces qui sont censées êtres provisoires existent depuis 15 ans ! "Le Préfet a réalisé un tour de magie cet été face au non respect du nombre des mouvements en décalant de quelques mètres l'adresse et en changeant le nom, aggravant ainsi le phénomène" détaille Me Laurent Gimalac, l'avocat d'un des riverains.

La position de la rapporteuse publique donne de l'espoir aux associations qui disent se battre depuis 14 ans sur le sujet. "L'Etat nous a menés en bateau depuis plus d'une décennie. Quelle que soit la décision du tribunal, le problème ne sera pas encore réglé" s'insurge Jean-Claude Molho, de l'association Halte Hélico. Les associations prônent en effet pour la création d'une hélistation en mer. "Sur terre, il n'y a aucun terrain hors zones urbanisées. La seule solution, c'est en mer. Et nous avons proposé un projet de bateau hélicoptère qui pourrait être opérationnel dès l'été prochain. Maintenant, on attend de voir" détaille Jean-Claude Molho, de l'association Halte Hélico.

Le Tribunal a mis sa décision en délibéré dans une quinzaine de jours.