Suspension des ordinations, accusation d'agression sexuelle : le diocèse de Fréjus-Toulon dans la tourmente

Depuis le début du mois de juin, le diocèse de Fréjus-Toulon est dans la tourmente. Tout d'abord, il y a deux semaines, l’évêque Monseigneur Rey a annoncé dans un communiqué que le Vatican avait suspendu l'ordination de prêtres dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Quatre prêtres et six diacres du diocèse devaient être ordonnés à la fin du mois.

Des interrogations autour "de la restructuration du séminaire et de la politique d'accueil du diocèse"

Dominique Rey en a fait l'annonce lui-même, le 2 juin, dans un communiqué publié sur le site du diocèse. Il a été décidé "de surseoir" à ces ordinations, à la suite de visites effectuées "à la demande de Rome", par l'archevêque métropolitain Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. La raison ? "Certains dicastères romains" - les organismes du Vatican - se posent des questions "autour de la restructuration du séminaire et de la politique d'accueil du diocèse", est-il ainsi écrit, sans plus de précisions.

Selon l'AFP, Monseigneur Rey est considéré comme l'un des plus conservateurs au sein de l'épiscopat français, notamment pour son soutien marqué en 2012-2013 à La Manif pour Tous qui s'opposait au mariage des personnes homosexuelles.

Plainte déposée pour agression sexuelle sur mineur

Mais ce n'est pas tout. D'après le journal La Croix, dans une longue enquête publiée ce lundi, une plainte a été déposée contre un prêtre du diocèse pour agression sexuelle sur mineur contre un prêtre ordonné en 2010 par Monseigneur Rey. Mardi soir, le diocèse a une nouvelle fois réagi dans un communiqué publié sur son site.

Il est ainsi expliqué que "des faits remontant à plusieurs années sur une personne mineure ont été portés à la connaissance de Monseigneur Dominique Rey courant Juin 2021. Un signalement au Procureur de la République de Toulon, mettant en cause un prêtre du diocèse, a été effectué le 13 Juillet 2021, après enquête interne." Le diocèse ajoute que, "dans l’attente de l’enquête civile, des mesures conservatoires ont été immédiatement prises : interdiction de toute activité en contact avec des mineurs. Par ailleurs, un suivi psychologique a été demandé au prêtre."

Comment les fidèles réagissent-ils ?

Dans cette période où tous les regards sont tournés vers le diocèse de Fréjus-Toulon, comment réagissent les fidèles du diocèse ? France Bleu Provence a été à leur rencontre et les réactions sont manifestement très différentes selon les personnes. Dominique, 72 ans, vit très mal cette période. "J'en souffre beaucoup parce que ça va encore provoquer des discussions, des échos tout autour et ce n'est pas bon du tout pour nous, alors que ce sont des choses qui se passent certainement partout, qui n'existent peut-être même pas sur notre diocèse. Donc moi je ne le vis pas bien du tout mais j'évite au maximum d'en parler. Ce n'est pas que l'on va être mal vu mais c'est qu'il va y avoir encore plein de choses qui vont s'éparpiller et c'est malheureux pour le diocèse, qui ne mérite pas ça."

Je ne retiens que cette phrase de l'évêque : la douleur est là mais la confiance aussi

D'autres fidèles se disent plus sereins. "Cela donne une mauvaise image ça c'est certain. Ceci dit, il faut le prendre avec sérénité. Il y aura une crise mais sur le plan local je n'ai pas de souci majeur." "Tout le monde sort ses affaires et moi je ne veux pas être dans le linge sale donc ça ne m'intéresse pas mais je ne retiens que cette phrase de l'évêque, 'la douleur est là mais la confiance aussi'."

Au sujet par exemple de l'accusation d'agression sexuelle, là encore les ressentis sont très différents. Jean-Claude rappelle que rien n'est encore avéré mais se dit tout de même consterné. "Je suis catastrophé, on est démuni. C'est difficile, très difficile".

Moi je n'y crois pas, il y a tellement de gens méchants autour de nous" - Une fidèle à propos de l'accusation d'agression sexuelle

Dominique quant à elle en est persuadée, tout est faux. "Moi je n'y crois pas, il y a tellement de qu'en dira-t-on et de choses qui se disent et de gens méchants autour de nous que moi je crois plutôt que c'est quelque chose comme ça."

"Il ne faut surtout pas se laisser emporter par les questions de réputation" réagit un prêtre

Outre les fidèles, comment les prêtres vivent-ils cette période mouvementée ? L'un d'entre eux a accepté de répondre à France Bleu Provence. Concernant la suspension des ordinations, selon lui, "ça doit être très compliqué pour eux et pour leur famille à vivre." "Pour une église, c'est compliqué qu'il n'y ait plus d'ordination et on sent qu'il y a un certain nombre de choses qui n'auraient pas dû être faites, il y a des gens qui sont partis un peu prématurément... enfin ce que l'on voit dans les journaux quoi."

Concernant les soupçons d'agression sexuelle, "on attend que l'enquête soit terminée, que la justice puisse faire la clarté des choses rapidement." Le prêtre interrogé assure qu'il n'était absolument pas au courant. Craint-il qu'à force, entre la suspension d'ordinations et l'annonce de cette enquête, l'image du diocèse soit écornée ? "Moi je m'attache au seigneur et j'essaye de faire vivre, de vivre ce que j'ai à vivre" répond-il. "Il ne faut surtout pas se laisser emporter par les questions de réputation, de retentissement médiatique, social... les gens parlent beaucoup sans savoir ou en sachant peu, l'essentiel c'est de faire le bien autour de nous."