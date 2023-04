Suspension des accouchements à la maternité de Guingamp : "Hors de question qu'on en reste là"

La décision a de quoi inquiéter. L'Agence régionale de santé annonce la suspension temporaire à compter du 26 avril des accouchements à la maternité de Guingamp. Plannings qui ne se remplissent pas, problèmes de recrutement... Les consultations gynécologiques, les IVG aussi sont maintenus, mais donc pas les accouchements.

Le maire de Guingamp, Philippe Le Goff explique avoir été averti juste avant le communiqué, et qu'il entend rencontrer les parties prenantes.

Le co-président du comité de soutien à l'hôpital, Yann-Fañch Durand, est encore ému du la décision, en évoquant les femmes enceintes, et les équipes "épuisées". Il s'y attendait et pourtant la dernière rencontre avec l'Agence régionale de santé, en compagnie de futures maman, lundi, avait été plutôt positive : "On se fait balader, on sait ce que valent les promesses de l'ARS, qui nous a assuré qu'elles pourraient accoucher à Guingamp sans problème et qu'elles pourraient inviter leurs amies à le faire".

Le fonctionnement d'un service périnatal de proximité

Fabrice Dehove, représentant syndical SUD Santé de l'hôpital Guingamp, ne se fait aucune illusion sur la suite. "Il va malheureusement falloir y croire, même si on considère que c'est un énorme gâchis en termes de services offerts et en termes sanitaires pour la population du bassin guingampais. L'ARS reste joue sur l'expression de "suspension temporaire avec maintien de toutes les autres activités". Sauf que si on regarde bien l'ensemble des autres activités qui vont être maintenues, c'est-à-dire les consultations, les échographies, les IVG, ça représente au final le fonctionnement d'un centre périnatal de proximité."

D'où l'avenir, qui inquiète : "C'est la peur qui nous anime : on se demande si la suspension temporaire qui devrait intervenir au 26 avril, ne va pas se transformer à terme en fermeture définitive et transformation de notre maternité en centre périnatal de proximité, comme ça s'est déjà fait à Paimpol ou dans d'autres maternités."

Une pénurie de sages-femmes organisée

L'Agence régionale de santé met en avant les difficultés à recruter des sages-femmes, des gynécologues-obstétriciens et des médecins anesthésistes. Faux problème, pour le vice-président du comité de soutien : "Il n'y a pas de pénurie de sages femmes en France. S'il y a une pénurie de sages-femmes à Guingamp, c'est qu'elle est organisée. En janvier 2022, la directrice de l'hôpital pivot de Saint-Brieuc a mené des entretiens individuels en janvier 2022, notamment avec les sages-femmes pour leur proposer de choisir entre Lannion et Saint-Brieuc", fustige Yann-Fañch Durand.

Alors oui, peut-être les soignants n'auraient pas envie de postuler à Guingamp, mais ça s'explique pour le Fabrice Dehove, représentant syndical SUD Santé de l'hôpital Guingamp, parce les offres d'emploi ne font pas rêver. "C'est l'épée de Damoclès : à partir du moment où on n'a aucune visibilité à très court terme sur le devenir de notre maternité, on peut tout à fait comprendre que les professionnels (des médecins obstétriciens ou des sages femmes) n'aient pas envie de venir travailler et s'installer dans notre maternité. La condition sine qua none pour permettre une attractivité et un recrutement pérenne, c'est que l'ARS ou que la DGIS se positionne en faveur du maintien pérenne de notre maternité. Pourtant notre maternité est parfaitement viable, labellisée IHAB et qui permet des accouchements dans l'eau. Ca va être vraiment un trou dans la raquette de l'offre sanitaire des Côtes d'Armor."

"Hors de question qu'on en reste là"

Colère du vice-président du comité de défense de l'hôpital, en visant l'ARS, l'Agence régionale de santé :"Ces gens-là passent leur temps à expliquer aux gens que c'est fini et après affirme qu'ils n'ont jamais parlé de fermeture. Ce sont des manipulateurs, ils ont un agenda pour recentraliser l'offre de service public des hôpitaux en France. Il y a une absence manifeste dans le recrutement de politique de recrutement à Guingamp et on la paye maintenant. Il est hors de question qu'on en reste là".

