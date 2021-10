Suspension des chasses traditionnelles : une "décision scandaleuse" pour le président des chasseurs de Gironde

Le Conseil d'État suspend les arrêtés autorisant trois chasses traditionnelles, dont la chasse à l'alouette aux pantes, pratiquée en Gironde. Les chasseurs girondins accueillent la nouvelle avec colère et incompréhension.

C'est une "décision scandaleuse", réagit Henri Sabarot, président de la Fédération des chasseurs de Gironde, invité de France Bleu Gironde ce mercredi matin. La suspension par le Conseil d'État des arrêtés autorisant trois chasses traditionnelles, et notamment la chasse à l'alouette des champs aux pantes (de petits filets, NDLR), pratiquée dans notre département. Comme les quelques centaines de chasseurs girondins qui s'adonnaient à cette chasse, Henri Sabarot est partagé entre colère et incompréhension. D'autant que "l'alouette peut toujours être tirée au fusil", relève-t-il et qu'avec la chasse aux pantes, "très contrôlée", "les prélèvements étaient minimes".

On attaque un mode de vie, une chasse très populaire - Henri Sabarot, président de la Fédération des chasseurs de Gironde

"Nous ne baissons pas les bras", précise le Fédération des chasseurs de la Gironde, "nous ne sommes pas habitués à aller sur les ronds-points ou à barrer les routes", mais Henri Sabarot n'exclut pas de nouvelles mobilisations, comme celle qui avait réuni plusieurs milliers de chasseurs mi-septembre, à Mont-de-Marsan.

