Suspension des vols entre le Maroc et la France : "C'est la panique" racontent des Franco-Marocains Normands

C'est panique à bord au Maroc, le pays a décidé ce jeudi de suspendre les vols à destination et en provenance de la France à partir de ce dimanche soir à 23H59 en raison de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire français. Dans un premier temps, le Maroc avait même annoncé cette suspension dès jeudi soir, finalement les les autorités marocaines ont laissé un peu plus de temps. Le mois dernier, elles avaient déjà suspendu les vols depuis et vers l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

En plus de la panique des personnes, ça va donner un coup de massue au tourisme local

De nombreux Franco-Marocains ou Français d'origine marocaine, qui étaient au Maroc, tentent de rentrer en France. Cette décision remet en questions les projets de vacances pour les fêtes de fin d'années, regrette Zakaria Bertoune, le président de l'association Solidarité citoyenne à Evreux. "Il y avait la période des fêtes qui s'approchait, pas mal de gens avaient pour projet d'aller passer les fêtes au Maroc, surtout dans la région sud Marrakech, Ouarzazate, aujourd'hui ils se retrouvent dans le flou, ils ne savent pas si la décision est à long ou court terme. On connait aussi des personnes qui cherchent à rentrer. Le Maroc est une destination touristique pour les fêtes de Noël, le mois de décembre c'est une aubaine, c'est la haute saison là-bas. En plus de la panique des personnes, ça va donner un coup de massue au tourisme local".

Zakaria Bertoune, est le président de l'association Solidarité citoyenne à Evreux Copier

C'est la panique, le laps de temps est trop court

Driss Ettazaoui, conseiller municipal à Evreux d'origine marocaine, essaie de faire revenir son père en Normandie. Il ne comprend pas cette décision prise selon lui à la va-vite, et il dénonce la flambée des prix des billets d'avion.

"C'est la panique, le laps de temps est trop court. Sur une information aussi importante que celle-ci, on pourrait imaginer qu'on puisse nous dire 5, 6, 7 jours en avance 'prenez vos dispositions parce que dans 7 jours les vols seront suspendus pour une durée indéterminée'. Là aujourd'hui on n'a pas d'information sur le temps durant lequel les vols seront suspendus. On n'a aucune information et aucune visibilité, ce qui met tout le monde dans l'inconfort. Ici à Évreux j'ai deux amis qui allaient partir mi-décembre pour passer les fêtes de fin d'année au Maroc, ils ont déjà pris leur billet. Quid des remboursements ? On la sentiment que c'est une décision qui a été prise à la va-vite, sans en mesurer les conséquences".

Driss Ettazaoui, conseiller municipal à Evreux d'origine marocaine Copier

Les sites de réservation des compagnies aériennes sont pris d'assaut avec des prix qui flambent et très peu de disponibilités

"Les sites de réservation des compagnies aériennes sont pris d'assaut avec des prix qui flambent et très peu de disponibilités. Dans un laps de temps aussi court, c'est difficile pour celles et ceux qui voulaient partir ou revenir de le faire. Mon père est handicapé, il a fait une chute au Maroc, notre souhait est de pouvoir le rapatrier, pour qu'il soit pris en charge ici, on rame pour lui trouver un billet. A cette période de l'année, un billet d'avion du Maroc vers la France, il faut compter entre 150 et 250 euros, aujourd'hui il y a des billets à 700, 800, 900 euros. Ce n'est pas normal, c'est deux à trois fois le prix que vous payez en temps normal".