Suspension du vaccin AstraZeneca en France : l'appel au calme d'un médecin manchois

Une douzaine de pays suspend l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le covid. Et parmi eux, la France. Annonce faite ce lundi après-midi par le chef de l'Etat Emmanuel Macron. Une mesure de précaution, en attendant un avis de l'autorité européenne du médicament attendu ce mardi après-midi. Ce vaccin anglo-suédois est suspecté de provoquer des problèmes sanguins chez certaines personnes vaccinées, mais rien n'indique pour l'heure un lien de cause à effet avec cette vaccination.

Pas de vent de panique

"Une décision qu'on se doit de respecter, conformément à notre éthique. Nous vaccinons avec des vaccins qui ont une autorisation de mise sur le marché donnée par la Haute autorité de santé (HAS) en France, après avoir passé l'autorisation européenne", rappelle le médecin manchois Philippe Cholet, membre de l'union régionale des médecins libéraux et responsable du centre de vaccination de Cherbourg-en-Cotentin. Un professionnel qui ajoute : "Nos patients nous ont fait confiance. Nous avons fait confiance aux autorités sanitaires du pays. J'assume pleinement le fait d'avoir encouragé les gens à se faire vacciner, et notamment avec l'AstraZeneca. Je n'ai ni remords, ni inquiétudes. mais surtout, ce que je voudrais, c'est une sérénité car il en va de la suite des événements. Dans le pays où on a inventé la vaccination, il faut rester calme. Pour le moment, je n'ai aucun argument. _D'ailleurs, cette suspension est très temporaire_", confie Philippe Cholet.

En Angleterre, on a vacciné des millions de personnes, et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Aujourd'hui, je pense qu'on risque plus un accident de la route en achetant une voiture, qu'il n'y a de risque en se faisant injecter un vaccin. Il s'agit d'évaluer toujours la balance bénéfices/risques

Les autorités concernées le reconnaissent : il n'y a aucun lien avéré entre ces problèmes de santé et ce vaccin, à part l'enchaînement chronologique. Si celui-ci est suspendu, c'est simplement le temps de s'assurer qu'un tel rapport n'existe pas, ce qui nécessite une véritable enquête scientifique. Philippe Cholet prend plusieurs exemples de ces dernières semaines. "Ce qui s'est passé au Danemark, avec des problèmes vasculaires dont le taux était inférieur à ce qui était attendu sponténément. Ce qu'on a entendu au sujet d'un pompier des Bouches-du-Rhône qui est passé en arythmie, et pour lequel on a décidé d'arrêter le reste des injections pour ses collègues. Ce ne sont pas des arguments scientifiques, et on ne peut pas en tirer des conclusions scientifiques. En tant que médecin, je ne me base que sur des faits scientifiques pour comprendre les situations", explique le médecin.

Le chef de l'Etat a dit "espérer reprendre vite" la vaccination avec ce sérum "si l'avis de l'autorité européenne le permet".