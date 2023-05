Suspicion de cas de grippe aviaire en Béarn, de nouvelles restrictions pour plus de 200 communes

La grippe aviaire fait de nouveau parler d'elle en Béarn, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques indique qu'il y a des suspicions de cas dans des élevages près de Morlaàs à Maucor, et à Sauvagnon près de Pau. Des cas possibles de l'influenza détectés ce mercredi 10 mai, qui obligent les éleveurs de plus de 200 communes du territoire à prendre de nouvelles mesures de protection sanitaire.

ⓘ Publicité

Une zone réglementée temporaire de 20 km autour des élevages concernés à Maucor et Sauvagnon a été mise en place. Elle couvre 199 communes du département. 17 autres communes des Pyrénées-Atlantiques sont aussi concernées par une zone réglementée supplémentaire, déployée cette fois-ci en raison de cas détectés dans les départements voisins : 11 foyers en élevage dans le Gers et un dans les Landes, où des dépeuplements préventifs sont en cours.

Carte des communes concernées par les zones réglementées - Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Les agriculteurs qui se trouvent dans ces zones ont donc l'obligation de renforcer la biosécurité dans leurs élevages de volailles. Ils ont interdiction d'intégrer des canetons au minimum jusqu'au 24 mai. Ils ne peuvent pas non plus déplacer ou transporter leurs animaux. De plus, dans un communiqué diffusé ce jeudi 11 mai, "le Préfet des Pyrénées-Atlantiques appelle, au regard de la situation dans les départements voisins, à la plus grande vigilance et à la responsabilité de chaque acteur pour limiter les contacts entre les volailles d’élevage et l’avifaune sauvage, et pour stopper toute intervention humaine non strictement indispensable en élevage".