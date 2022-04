Suspicion de salmonelle chez Kinder : "On redouble de précaution", le chocolatier Verdier à Serres-Castet

"Ça doit faire très très mal" réagit Ashvin Verdier, gérant de la chocolaterie Verdier à Serres-Castet. Ce mardi, Ferrero a mis en place un numéro d'assistance et rappelle plusieurs centaines de tonnes de chocolats Kinder par mesure de précaution. En France, au moins 15 cas suspectés de salmonellose ont été recensés. "On n'a pas envie que ça nous arrive, ça fait mal au cœur à tout le monde, on redouble de précaution pour s'assurer que ça n'arrivera pas chez nous" explique Ashvin Verdier.

Le chocolatier Verdier implanté à Serres-Castet sait qu'une suspicion de salmonelle sur certains lots de chocolats Kinder à quelques jours de Pâques peut avoir des conséquences dramatiques : "C'est malheureux sachant l'importance de Pâques, c'est entre 15% et 20% du chiffre d'affaires". Ashvin Verdier poursuit : "On fait appel à un couverturier qui s'appelle Valrhona, qui effectue toutes les analyses et tous les contrôles qualité à chaque arrivage de lots de fèves, de cacao, etc. Donc il cherche les métaux lourds et notamment la salmonelle. Nous, on paye un peu plus cher notre fournisseur pour avoir l'assurance que c'est de la qualité et qu'on ne va pas avoir de mauvaise surprise. Forcément on vend plus cher, mais on vend de la qualité. Prendre de la qualité low-cost et on ne sait pas si on va avoir de la salmonelle ou pas, le calcul ne m'intéresse pas."

Ashvin Verdier, gérant de la Maison Verdier à Serres-Castet © Radio France - Marion Aquilina

Concrètement, chez un chocolatier artisanal quand on paye 12€ un sachet de fritures, on a moins de chance d'avoir une contamination à la salmonelle que lorsqu'on achète un paquet de Schoko-Bons à 5€. Cela ne veut pas dire que tout ce qui est en grande surface est mauvais mais il est surtout question de réactivité. La maison Verdier assure qu'en travaillant avec Valrhona, si jamais il y avait un souci, elle le saurait dans les jours qui suivent. Avant même que les chocolats concernés soient mis en vente. Pour Verdier, ces analyses représentent plusieurs centaines d'euros par référence, en sachant que le chocolatier en compte une cinquantaine. En Béarn, les chocolatiers Lindt et La Couronne n'ont pas souhaité répondre à nos questions.