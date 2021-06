Suzon, la pinasse 2.0 qui vogue à l'électrique sur la Bassin d'Arcachon

Elle navigue en silence et sans odeur de diesel : Suzon a fait ses premiers ronds dans l'eau ce mardi 22 juin. Pour ses concepteurs, le chantier naval Bonnin et la société E-nautic, cette pinasse représente l'avenir de la navigation sur le Bassin d'Arcachon.

"Suzon" est une pinasse des années 60. Elle a été entièrement restaurée et équipée d'un moteur électrique. Ce bateau rénové est le fruit d'un partenariat entre deux entreprises d'Arcachon : Le chantier naval Bonnin, constructeur de bateaux traditionnels du Bassin et la société E-nautic, spécialiste de la motorisation électrique.

Naviguer en silence sans impact sur l'environnement, c'est complètement dans l'air du temps

- Thomas Frouin, société E-nautic

Plus d'odeurs de diesel et de bruits du moteur ! Suzon navigue désormais dans le silence avec une autonomie de 4 à 6 heures. Pour ses concepteurs ce bateau représente l'avenir de la plaisance sur le Bassin d'Arcachon. Coût de la rénovation : environ 30 % plus cher qu'une motorisation thermique.

