Svitlana, installée depuis 13 ans dans le Gard, aimerait que sa famille ukrainienne la rejoigne

A Branoux-les Taillades vivent Svitlana Pushkar et sa fille Kristina. L'angoisse de la guerre en Ukraine pour cette famille qui a laissé là-bas beaucoup des siens. Ils vivent à Lviv à l'ouest de l'Ukraine à 70 Km de la frontière polonaise. Au moment où se pose crucial le problème des réfugiés, Svitlana aimerait bien faire venir - au moins un temps - les enfants de sa sœur en Cévennes.

L'enfer de guetter chaque jour les nouvelles de Lviv, à 70 km de la Pologne, coeur battant de l'Ukraine notamment de la révolution orange, où vit la famille de Svitlana installée à Branoux-les-Taillades depuis 13 ans. Ses parents, sa sœur et ses 3 nièces et neveux, Julia, Iana et Yuri. Tous vivent "dans les caves la nuit au bruit des bombes", même si elles semblent encore loin.

Depuis les Cévennes, l'Ukraine au cœur (elle répète le mot plusieurs fois dans l'entretien qu'elle donne à France Bleu Gard Lozère) malgré la distance : "j'ai voulu me battre, même si je n'ai jamais porté une arme, je voulais retourner en Ukraine". Svitlana a renoncé : "ma famille ici m'a fait renoncer". Alors se battre différemment "aller aider les associations dans le Gard qui essaie d'aider mon pays".

Svitlana a renoncé, évidement. Passent les jours de guerre, guetter les nouvelles et tenter de convaincre sa sœur de faire venir à Branoux-les-Taillades - via la Pologne - Julia et Ianna 10 et 8 ans, "au moins un temps pas question qu'elles restent en France" mais difficile de convaincre un "peuple qui vit pour sa liberté". Yuri, lui, refuse obstinément de quitter sa patrie, et malgré ses quinze ans veut se battre pour l'Ukraine.