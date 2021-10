Festival électro à Nantes : "Ce n'est pas une rave party mais un évènement culturel"

C'est un rendez-vous incontournable de la scène électro. Le chapiteau "Sweatlodge" est de retour pour deux nuits ce vendredi et samedi, avec de la musique jusqu'à six heures du matin au parc du grand Blottereau à Nantes.

Privés ces derniers temps de fêtes et de grandes soirées à cause de la crise sanitaire, les fans de musique électro vont pouvoir se consoler ce vendredi soir et samedi avec "Sweatlodge party" qui pose son chapiteau une nouvelle fois à Nantes. Les années précédentes, le chapiteau s'était installé dans le quartier du bas de Chantenay, encore avant sur l'île de Nantes. Cette année la manifestation a lieu dans le Parc du Grand Blottereau. Au menu : deux soirées ou plutôt deux nuits puisque les organisateurs ont la permission de six heures du matin avec à la fois une piste de danse "électro" et des numéros de cirque et de spectacles de rue.

Un spectacle culturel organisé par des professionnels

La jauge a été fixée à mille personnes par soir, c'est à guichets fermés, avec pass sanitaire obligatoire. "On vient tous du monde de la rave party, mais ce n'est pas une rave party, il s'agit bien d'un évènement culturel organisé par des professionnels", explique Martin Geoffre, responsable de la manifestation. Autour de lui s'activent pas moins de 35 intermittents du spectacle pour préparer le chapiteau. "L'idée est de mélanger la musique électro, le "dance floor" avec d'autres arts, comme le cirque et de créer ce mélange festif avec le public qui est invité à venir déguiser", précise l'organisateur.

Il n'y a rien de sauvage, nous ne sommes pas des marginaux.

Mais à quelques heures du coup d'envoi, un début de polémique est né sur internet : certains dénoncent une "rave party" autorisée par la mairie. "Il n'y a rien de sauvage, rien de clandestin", réplique Martin Geoffre qui précise que son entreprise détient une licence d'organisation de spectacles, qu'il emploie des intermittents et qu'il respecte scrupuleusement la loi. "Nous ne sommes pas des marginaux, si nous avons un coté subversif, un coté abrasif et rugueux c'est dans l'expression artistique mais pas dans l'organisation".

C'est aussi le message que porte la ville de Nantes qui rappelle par la voix d'Aymeric Seassau, adjoint à la culture, que "Sweatlodge est un acteur reconnu de la scène électro nantaise avec qui la ville travaille depuis des années."

des riverains inquiets des nuisances sonores

Autre point de crispation, les nuisances sonores. Certains riverains redoutent de passer "deux nuits d'enfer", confie une voisine du parc qui veut rester anonyme. Paul, qui habite à 100 mètres du chapiteau "espère arriver à dormir" tout en regrettant le choix du lieu "on est trop près des maisons", explique-t-il.

Aymeric Seassau rappelle de son coté "l'attachement de la municipalité de Nantes à l'expression de toutes les expressions artistiques". "Une ville en mouvement c'est une ville qui vit, quand on fait des travaux pour construire une école, il y a des nuisances. Il s'agit d'un évènement culturel, c'est deux soirées dans l'année, ce ne sera pas toujours dans le même quartier et on prend des mesures pour limiter au maximum les nuisances, avec l'arrêt de la vente d'alcool et une baisse du volume sonore à partir de deux heures du matin."

Martin Geoffre, l'organisateur de Sweatlodge party © Radio France - Nicolas Crozel

Martin Geoffre précise de son côté que son ingénieur du son a mené une étude sur la manière dont la musique va se diffuser dans l'espace, que la sono a été orientée en conséquence, pour que le bruit "s'échappe" à l'opposé des maisons. Il espère aussi que les préjugés s'envoleront pas eux mêmes : "Si on veut être tranquille, on vit à la campagne, la ville est faite pour vivre, vivre même avec des gens qui ne sont pas comme nous. Que les gens qui vivent autour du parc du grand Blottereau voient, une fois par an, des personnes qui ne sont pas comme eux, moi je trouve ça beau. Que les riverains viennent nous rendre visite, je suis sûr qu'on peut sympathiser."