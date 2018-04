Une application pour alerter plus rapidement les secours. SwELP a été lancée en novembre 2017, par la start-up colmarienne Sentinel. L'idée c'est de mieux renseigner les secours lors d'une intervention. Elle permet la géolocalisation et de faire des photos sur les lieux, par exemple, d'un incendie.

Colmar, France

Une application 100% colmarienne pour contacter les secours plus rapidement. C'est ce que mettent en avant les créateurs de l'application SwELP. Une fois téléchargée, l'application permet de vous géolocaliser, de faire une photo sur les lieux d'un accident ou d'un incendie.

Une intervention mieux ciblée avec l'appui des photos et de la géolocalisation

Cela permet aux secours qui interviennent sur place d'évaluer les moyens à engager , mieux cibler l'intervention.

La photo est envoyée au centre d'alerte, basé à Colmar, qui la renvoie une fois validée aux services de secours. C'est un complément aux appels traditionnels : le 15, le 18 ou le 17.

Hervé Frantz explique les avantages de son application Copier

Pour les responsables de la start-up, l'idée c'est dans 10 ans, gérer via cette application 20% du marché de l'urgence (pompiers,police et SAMU). La police de Mulhouse et le Centre Opérationnel de Gendarmerie du Haut-Rhin utilisent cette application depuis le 1er février.

Avec la photo, on peut se rendre compte de la gravité des blessures. Les lignes téléphoniques sont préservées aussi parce que l'alerte circule beaucoup plus vite. Cela permet à des personnes sourdes et malentendantes, plutôt que les sms, dire : au secours, je suis en danger," Hervé Frantz

Une partie de l'équipe de Sentinel - de gauche à droite : Stéphanie Barcella directrice marketing, Hervé Frantz Président fondateur, Magali Lagrange directrice des opérations © Radio France - Guillaume Chhum

C'est Hervé Frantz, capitaine chez les pompiers de Colmar, qui a eu l'idée de cette application, après les attentats qui ont frappé Paris en 2015 . Elle a été lancée officiellement le 24 novembre 2017.

Une start-up en plein essor

Elle commence à monter en puissance. Cette application est entièrement gratuite pour les particuliers.

Cette application va être étendue aux lycées, aux collectivités locales ou encore entreprises dans le BTP. Avec en ligne de mire pour le BTP : savoir géolocaliser un ouvrier qui se blesse.

Dans 10 ans, téléphoner aux services d'urgence, ce sera l'exception. Notre objectif d'ici à 5 ans, c'est d'avoir transformé 20% des appels téléphoniques en alerte téléphonique via notre application, parce que ça va plus vite," Hervé Frantz

Sentinel emploie 22 personnes sur Colmar et Neuilly-sur-Seine. Elle devrait cette année embaucher 42 personnes supplémentaires.