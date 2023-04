En Bretagne, des cours pour apprendre aux enfants "à ne pas se noyer"

Comment doit-on réagir lorsqu'on tombe dans l'eau, alors qu'on ne sait pas nager ? C'est pour répondre à cette question que le réseau d'écoles de natation Swim Stars propose, ce qu'il appelle, des cours "d'auto-rescue". Ils sont ouverts aux enfants âgés de 3 à 6 ans qui ne savent donc pas nager. Quatre antennes de ce réseau existent en Bretagne : à Rennes, Brest, Vannes et désormais Saint-Malo, depuis le dimanche 18 septembre 2022.

ⓘ Publicité

L'étoile de mer

Les enfants y participent par groupe de trois ou quatre, sans brassards. L'objectif est de leur montrer comment faire pour s'extirper de l'eau. Ils commencent sur les marches puis ils sont invités à faire le tour du bassin en se cramponnant aux barres, accrochées tout du long. La maître-nageuse, Sylvie Maçon, les incite ensuite à mettre la tête dans l'eau et à souffler.

Lorsqu'ils le font en se bouchant le nez, elle les corrige. "Généralement, ils n'aiment pas sentir l'eau dans leur nez, explique-t-elle. Mais c'est important d'avoir l'habitude de cette sensation et aussi de souffler par le nez. L'autre intérêt, c'est d'avoir les mains libres car on en a besoin pour faire de la brasse ou du crawl."

"Quand un enfant a peur de l'eau, d'abord, je lui dis que c'est normal d'avoir peur. Puis je lui montre que nous sommes dans un environnement sécurisé" - Sylvie Maçon, maître-nageuse qui donne ce type de cours

Ensuite, l'objectif est d'apprendre aux enfants à flotter en faisant l'étoile de mer. "En plus, ça va les calmer, poursuit Sylvie Maçon. Et c'est ce qu'on recherche. Un enfant qui a peur va faire des gestes brusques." L'étoile de mer est une position que des enfants peuvent adopter très jeunes. "En terme de motricité, c'est plus facile, à 3 ans, d'écarter les bras et les jambes que de faire des mouvements de brasse ou de crawl."

Sensibiliser dans les classes

Ces séances sont donc ouvertes pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. "C'est une zone blanche entre les bébés nageurs et les premiers cours de natation", note le directeur de l'école, Baptiste Monet. Par ailleurs, il se déplace personnellement dans les écoles qui le sollicitent, maternelles et élémentaires, à une cinquantaine de kilomètres à la ronde.

Il sensibilise les élèves aux gestes "anti noyades". "Quand on est enfant, à l'école, on voit beaucoup d'intervenants comme des pompiers ou des policiers, compare-t-il. Mais, alors que nous sommes dans une ville côtière, on ne nous apprend jamais à réagir si on tombe dans l'eau." Lui le fait, en s'appuyant sur une mascotte et des comptines.

Une antenne similaire à celle de Saint-Malo doit ouvrir ce samedi 29 avril 2023 à Dinan et devrait accueillir ses élèves les samedis de 14H à 19H et les dimanches de 9H30 à 16H15.

loading

loading