Synagogue de Bordeaux : commémoration de la Rafle du 10 janvier 1944

Le 10 janvier 1944 près de 400 juifs de Bordeaux, Libourne, Arcachon, Bayonne ou Pau enfermés dans la synagogue de Bordeaux transformée alors en prison allaient être déportés à Drancy puis Auschwitz.

Une plaque commémorative a été dévoilée à la synagogue de Bordeaux ce dimanche à l'occasion des cérémonies de la Rafle du 10 janvier 1944 qui avait vu la déportation de près de 400 juifs dans les camps nazis.

Le Consistoire Israélite de Bordeaux a rendu hommage à près de 600 résistants espagnols, italiens et juifs de Pologne et d'Europe centrale qui avaient été arrêtés par la Wehrmacht et déportés à bord d'un train qui s'était arrêté à Bordeaux. Les détenus allaient passer un mois à la synagogue avant de repartir direction les camps d'extermination.

Deux ans presque jour pour jour après la prise d'otage meurtrière à l'hyper Casher à Paris (9 janvier 2015) le président du Consistoire Israélite de Bordeaux, Erick Aouizerate a également salué les militaires et policiers qui protègent les lieux de cultes et les écoles juives. "Soyons vigilants mais n'ayons pas peur" à déclaré Erick Aouizerate.