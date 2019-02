Syndicalistes et gilets jaunes main dans la main ce mardi à Avignon

Entre 1500 et 2000 manifestants ont défilé ce mardi matin dans les rues d'Avignon pour dénoncer l'injustice fiscale, sociale et territoriale de la politique du gouvernement. Plusieurs centaines de gilets jaunes se sont joints à l'action organisée par plusieurs syndicats. Aucun incident à déplorer.

Entre 1500 et 2000 manifestants ont défilé dans les rues d'Avignon ce mardi matin pour dénoncer l'injustice fiscale, sociale et territoriale du gouvernement et pour réclamer une autre politique au président Macron. Une manifestation à l'appel des syndicats CGT, SUD, FSU et SOLIDAIRES à laquelle s'étaient joints -pour la première fois- environ 400 gilets jaunes. Les manifestants ont défilé entre la gare centre et la préfecture Chabran où des prises de paroles ont eu lieu. L'action n'a donné lieu à aucun débordement.

Le cortège marchant vers la préfecture Chabran © Radio France - Daniel Morin