Syndicats et associations appellent à manifester pour le 1er mai, la réforme des retraites en ligne de mire

Les traditionnels défilés du 1er mai s'organisent partout en France. Entre 100 et 150 points de rassemblement sont prévus dans le pays ce dimanche, selon la CGT. Syndicats et associations veulent interpeller l'exécutif, notamment sur la réforme des retraites.

Syndicats et associations appellent à manifester ce dimanche pour la traditionnelle Journée internationale du travail du 1er mai, une semaine après le second tour de la présidentielle, où Emmanuel Macron a été réélu. Entre 100 et 150 points de rassemblement sont prévus dans le pays, selon la CGT.

La manifestation parisienne partira à 14h30 de la place de la République, en direction de la place de la Nation. Des appels à manifester sont également lancés partout en France comme à l'accoutumée, notamment dans la Sarthe, en Provence, en Isère, ou dans le Bas-Rhin.

"La rue c'est essentiel"

"Il faut un vaste rassemblement pour que les citoyens se fassent entendre, les urnes c'est important mais la rue c'est essentiel", a déclaré mardi sur RMC le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, pour qui le mouvement social "ne peut pas attendre la rentrée" de septembre pour interpeller l'exécutif. Selon une source policière, la mobilisation devrait être au niveau de l'an dernier, "entre 90.000 et 100.000 participants sur tout le territoire national". Les organisateurs avaient revendiqué plus de 170.000 manifestants, dont 25.000 à Paris. Cette année, la mobilisation pourrait être un peu moindre puisque le 1er mai tombe un dimanche et pendant les vacances scolaires.

Au premier rang des revendications de l'intersyndicale CGT-Unsa-FSU-Solidaires, auxquelles se sont jointes les organisations étudiante et lycéennes Unef, VL, MNL et FIDL, "les questions des salaires, des services publics, de protection sociale et de transition écologique", selon un communiqué du 7 avril. Contrairement à l'année dernière, la confédération Force Ouvrière n'a pas signé cet appel national.

Les associations et ONG mobilisées sur les questions environnementales seront également présentes, à l'appel du collectif Plus jamais ça. "Dès le 1er mai, nous serons aux côtés du mouvement climat et du mouvement social pour commencer à exercer notre rôle de contre-pouvoir pendant ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Rejoignez-nous dans la rue. Nous avons besoin de tout le monde", a tweeté Greenpeace dimanche.

La réforme des retraites ciblée

Dans la ligne de mire des organisations syndicales, la réforme des retraites, alors que le président Emmanuel Macron a fait du recul de l'âge légal de départ à 65 ans un axe phare de son programme. Leur inquiétude est d'autant plus vive que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire n'a pas exclu lundi d'utiliser l'arme du 49-3 pour faire adopter la réforme.

Les cinq confédérations représentatives (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC) sont en contact pour "voir ce qui est possible en termes d'expression commune" sur le sujet des retraites, selon la secrétaire confédérale CGT Céline Verzeletti. Ces réflexions pourraient déboucher "la semaine prochaine", a-t-elle précisé.