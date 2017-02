Syndrome de Marshall : "Je veux encourager les parents pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls"

A l'occasion de la journée internationale des maladies rares ce mardi 28 février, nous évoquons le syndrome de Marshall. Une maladie qui provoque de fortes poussées de fièvre chez les enfants. Maëlys, une petite périgourdine est atteinte depuis sa naissance.

En Europe, plus de 30 millions de personnes en Europe sont touchées par une maladie rare. Une maladie est dite "rare" lorsque atteint moins d'une personne sur 2.000. Depuis 2008, le dernier jour du mois de février est une journée internationale de sensibilisation à ces maladies.

Maëlys, une petite Neuvicoise de quatre ans souffre du syndrome de Marshall ou PFAPA. Depuis sa naissance, tous les mois elle fait des montées de fièvre inexpliquées. "Sa première poussée de fièvre a duré une semaine. Maëlys a été hospitalisée, c'était un légume. Les médecins ont d'abord pensé à une infection urinaire, puis une méningite. Finalement ce n'était rien de ça," raconte Sonia, sa maman de 26 ans.

Chaque mois les mêmes symptômes

Au bout de neuf mois, la maladie de Maëlys est diagnostiquée par des médecins de Bordeaux. Il s'agit du syndrome de Marshall. Une pathologie qui entraîne régulièrement une poussée de fièvre chez les jeunes enfants pour une raison encore inconnue. "Le corps réagit comme s'il devait se défendre et la fièvre monte très vite. C'était un soulagement de mettre un nom sur sa maladie mais dans le même temps on ne savait pas combien de temps ça pouvait durer." Seul traitement possible pour Maëlys, l'administration d'une dose de cortisone à chaque poussée de fièvre. "Ça revient une fois par mois. Les symptômes sont les mêmes. Elle a froid, mal aux ventre, mal à la tête, elle n'a plus faim, ses ganglions gonflent et elle a des douleurs musculaires," explique Sonia.

Chaque mois pendant deux ou trois jours, Maëlys manque l'école. "Pour le moment elle est en moyenne section de maternelle mais quand elle va entrer en CP j'ai peur que ça la déstabilise et qu'elle manque beaucoup de cours. Ça m'inquiète," confie la jeune maman qui a choisi de ne pas reprendre le travail pour s'occuper de sa petite fille. "Pour l'instant ce n'est pas possible de prévoir quoique ce soit car on ne sait pas quand la fièvre peut monter. J'espère que d'ici un ou deux ans je pourrais reprendre le travail."

Sonia espère que la santé de sa fille s'améliorera vite. Les poussées de fièvre devraient s'espacer et même disparaître à la puberté. "Je suis contente de parler de mon expérience car au début ça a été très difficile pour moi. Je veux dire aux parents qui sont concernés qu'ils ne sont pas seuls et qu'on peut se soutenir et s'aider."