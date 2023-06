Bébé secoué : "Comment faire pour ne pas arriver à cette fatalité", l'objet de la soirée prévention au Havre

Une soirée de prévention et d'échanges autour du syndrome du bébé secoué se tient ce soir au Havre, au Pôle Simone Veil. Un documentaire intitulé "Bébé secoué, la violence inavouable" va être projeté, avec les témoignages de trois mamans qui y ont été confrontés. On estime que plus d'un tout-petit en est victime par jour en France, 20% en meurent, 75% en gardent des séquelles irréversibles.

Pour Virginie Jeanmet, une des organisatrices de cet évènement, directrice de Famili Bulle au Havre, "aujourd'hui, le syndrome du bébé secoué c'est un sujet qui fait l'actualité. Pendant très longtemps, ça a été en fait des violences qui ont été tues. Ce n'est pas toujours simple pour un parent de dire que la vie avec son enfant est compliquée et que c'est compliqué de supporter les pleurs et de ne pas trouver les moyens d'y répondre."

Les enfants de moins d'un an sont les plus touchés. "Etre jeune parent, ce n'est pas simple. A cet âge là, le parent doit trouver les moyens de décoder son bébé. Le tout-petit de moins d'un an va tenter d'exprimer ses besoins par les pleurs, parce que la maîtrise du langage n'est pas encore acquise'", analyse l'infirmière puéricultrice. Selon l'Association française de pédiatrie ambulatoire, aucune maman, aucun papa n'est à l'abri d'une dépression après l'accouchement. Elle touche environ 13 à 15 % des mamans.

"Il faut vraiment accompagner les parents, s'adapter à leur besoin. Famili Bulle propose par exemple un service qui va être ouvert de 8h à 20h samedi compris : on parle souvent des pleurs de décharges, des pleurs du soir du bébé, qui arrivent quand le parent va rentrer du travail. Là, l'épuisement va s'installer rapidement dans les tous premiers mois de vie d'un bébé. D'où les besoins d'accompagner les parents."

Des ateliers pour les parents

Dans 70, 80 % des cas, ce sont les pères qui secouent leur bébé. Famili Bulle organise des ateliers pour eux : "chaque parent doit pouvoir avoir son propre espace d'expression. Très régulièrement, les séances ont lieu en journée, donc la maman va être en congé maternité, mais le papa va travailler. Et puis, à la naissance, encore une fois, le congé parental maintenant est d'un mois pour les papas, ce qui laisse les parents souvent démunis.

A titre d'exemple, un jour, j'ai un papa à l'atelier des papas qui m'a dit : "moi, je n'en peux plus, j'ai mis un casque. Quand je lui change sa couche, je mets un casque audio pour moins entendre les pleurs, pour que ce soit moins insupportable. J'ai envie de dire ce papa, il a trouvé sa solution, il a pu l'exprimer, il avait besoin de savoir si finalement c'était normal ou pas normal. Peu importe la solution qu'on va trouver, tant qu'elle permet de répondre aux besoins de l'enfant et des parents pour pouvoir parfois supporter ses pleurs."

Déculpabiliser les parents

Pour Virginie Jeanmet, un des points essentiels est de "déculpabiliser les parents et être dans le non-jugement, trouver des solutions ensemble, qui permettent de ne pas tomber dans cet épuisement, dans la dépression, dans la fracture aussi, parce qu'il y a énormément de couples qui vont se séparer dans les toutes premières années de vie de l'enfant parce que les tensions sont là. Donc comment prévenir les tensions ? Comment faire pour ne pas arriver justement à cette fatalité très rapidement", interroge-t-elle.

Il est également nécessaire de former davantage les soignants. "C'est pour cela que ce type de soirée débat conférence se tient, parce que c'est un sujet qui a été tenu pendant très longtemps. Je fais le lien avec les violences conjugales. Aujourd'hui, un professionnel de santé, quasi-systématiquement, va poser la question à la femme "avez vous dans votre vie, était victime de violences conjugales". Pour les violences infantiles, c'est exactement la même chose en fait. Pendant des années, beaucoup de professionnels de santé ont pu ressentir un malaise à aborder cette thématique. Aujourd'hui, on vient faire tomber les barrières, parlons-en pour mieux accompagner."